Космонавты Платонов и Артемьев полетят на Crew Dragon в ближайшие два года

Кроме того, в госкорпорации проинформировали, что в экипажи «Союза МС-28» и «Союза МС-29» назначили по одному астронавту NASA, для обоих из них это будут первые космические полеты. Так, осенью российский корабль доставит на МКС астронавта Кристофера Уильямса, а летом 2026 года на «Союзе» полетит Анил Менон Самойленко. В то же время космонавт Сергей Корсаков покинул экипаж «Союза МС-29».