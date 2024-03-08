Космонавты обратились к женщинам с тёплыми пожеланиями с борта МКС

Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Свои поздравления россиянкам уже высказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался в любви к женщинам и в гордости за них, а также пообещал сделать всё для того, чтобы оправдать их доверие.