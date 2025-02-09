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Космонавт Вагнер защитил магистерскую диссертацию с борта МКС

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Космонавт, Герой России Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии (РАНХиГС), впервые в мире защитил научную работу — магистерскую диссертацию — с борта Международной космической станции (МКС), сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.

Источник: © РИА Новости

«Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире — свою научную работу исследователь представлял с борта Международной космической станции», — написал Комиссаров в своем Telegram-канале.

Космонавт Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путем совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Иван Вагнер — Герой Российской Федерации, 123-й космонавт России и 566-й космонавт мира.

«Он хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении. В своей диссертации Иван внес предложения по улучшению работы госорганизаций с помощью более эффективного отбора персонала», — уточнил ректор РАНХиГС.