Космонавт снял полярное сияние из космоса

Ролик космонавт опубликовал в «ВКонтакте». В материале видно, как верхние слои атмосферы Земли полыхают от столкновения магнитосферы с солнечным ветром. Разноцветные полосы при этом причудливым образом сменяют друг друга. По словам Ивана Вагнера, он запечатлел пролеты через Бразильскую аномалию. Он отметил, что такого яркого сияния и настолько мощного красного свечения ни он, ни его коллеги, у которых было уже три полета, еще не видели.
«Полярное сияние не просто продолжается, оно усилилось! Потрясающая игра красок!» — восхитился космонавт.
Ранее роликом с полярным сиянием из космоса поделился американский астронавт.