Космонавт снял полярное сияние из космоса

Ролик космонавт опубликовал в «ВКонтакте». В материале видно, как верхние слои атмосферы Земли полыхают от столкновения магнитосферы с солнечным ветром. Разноцветные полосы при этом причудливым образом сменяют друг друга. По словам Ивана Вагнера, он запечатлел пролеты через Бразильскую аномалию. Он отметил, что такого яркого сияния и настолько мощного красного свечения ни он, ни его коллеги, у которых было уже три полета, еще не видели.