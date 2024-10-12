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Космонавт снял полярное сияние из космоса

Космонавт Иван Вагнер запечатлел с Международной космической станции полярное сияние. Видео получилось по-настоящему завораживающим.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Ролик космонавт опубликовал в «ВКонтакте». В материале видно, как верхние слои атмосферы Земли полыхают от столкновения магнитосферы с солнечным ветром. Разноцветные полосы при этом причудливым образом сменяют друг друга. По словам Ивана Вагнера, он запечатлел пролеты через Бразильскую аномалию. Он отметил, что такого яркого сияния и настолько мощного красного свечения ни он, ни его коллеги, у которых было уже три полета, еще не видели.

«Полярное сияние не просто продолжается, оно усилилось! Потрясающая игра красок!» — восхитился космонавт.

Ранее роликом с полярным сиянием из космоса поделился американский астронавт.