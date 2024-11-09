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Космонавт рассказал о «заразном» сне, который часто снится на орбите

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Космонавтам часто снится, что они встречают на Земле знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал российский космонавт Андрей Федяев на фестивале «ВНауке» 2.0.

Источник: NASA

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: “Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть”, — сказал Федяев.

По его словам, такой сон не раз снился разным людям, но сам он ничего подобного не видел.

«Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось», — добавил космонавт.

Он признался, что ему на орбите снились самые обычные сны как цветные, так и черно-белые.

Федяев совершил космический полет со 2 марта по 4 сентября 2023 года.