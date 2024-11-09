Космонавт рассказал о «заразном» сне, который часто снится на орбите

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: “Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть”, — сказал Федяев.