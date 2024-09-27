Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандре

«Что еще делать — втягивать обратно», — пошутил он. Но пояснил, что в скафандрах существует вальсальва — устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться — выровнять давление в ушах. Иногда вальсальва очищает глаза от слез и средства, использующегося для предотвращения запотевания.