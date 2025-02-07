Космонавт раскрыл, с чего бы он начал встречу с инопланетянином

Школьники во время сеанса связи в рамках лектория всероссийской акции «Ученые — в школы» поинтересовались у космонавта, о чем бы он хотел рассказать жителю другой планеты, встретив его в реальной жизни. Он ответил, что «это был бы длинный разговор». По словам Овчинина, встреча началась бы не с разговоров о науке, а с российского гостеприимства.