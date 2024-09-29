Космическое окружение Земли может быть в 10 раз больше ожидаемого, выяснили ученые

Около 10 лет назад астрономы пришли к выводу, что наша галактика Млечный Путь находится в огромном гравитационном бассейне под названием Ланиакея, простирающемся на 500 млн световых лет.
В новом исследовании команда нашла свидетельства того, что Ланиакея может быть частью еще более грандиозной структуры, которая потенциально в 10 раз больше по объему самой Ланиакеи. Вероятная галактическая формация сосредоточена вокруг концентрации Шепли — региона, заполненного огромным количеством массы и гравитационного притяжения.
«Наша Вселенная похожа на гигантскую паутину, в которой галактики лежат вдоль нитей и группируются в узлах, где гравитационные силы стягивают их вместе», — отметил один из ведущих авторов статьи, астроном из Хьюстонского университета Брент Талли.
Исследователи оценивают эти крупномасштабные структуры, изучая их влияние на движение галактик. Галактика между двумя такими структурами будет вовлечена в гравитационное перетягивание каната, в котором баланс гравитационных сил окружающих крупномасштабных структур определяет движение галактики.
Картографируя скорости галактик по всей нашей локальной вселенной, команда может определить область пространства, где доминирует каждое сверхскопление.