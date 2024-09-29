Космическое окружение Земли может быть в 10 раз больше ожидаемого, выяснили ученые

В новом исследовании команда нашла свидетельства того, что Ланиакея может быть частью еще более грандиозной структуры, которая потенциально в 10 раз больше по объему самой Ланиакеи. Вероятная галактическая формация сосредоточена вокруг концентрации Шепли — региона, заполненного огромным количеством массы и гравитационного притяжения.