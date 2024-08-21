Космическое излучение сделало крыс более активными и любопытными

Работа ученых может помочь лучше понять, как человек будет переносить дальние пилотируемые полеты в космосе, а также разработать новые подходы к лечению заболеваний центральной нервной системы. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Магнитное поле и плотная атмосфера защищают Землю от ионизирующего излучения в космосе. Ионизирующее излучение — это поток частиц высокой энергии, способных фрагментировать атомы вещества, через которое они проходят, а также формировать большой поток вторичного излучения (тяжелые ионы, электроны, тормозное рентгеновское излучение, нейтроны и другое). Один из самых опасных видов такого излучения — высокоэнергетические тяжелые заряженные частицы — это ядра элементов тяжелее гелия. Они вредят организмам, находящимся в космосе как вне, так и на борту космических аппаратов, и способны приводить к повреждению ДНК, нарушать целостность клеток, а также вызывать катаракту, нарушение кроветворения, онкологические заболевания.
В ходе пилотируемых дальних космических миссий (за пределами магнитного поля Земли — 70 000 километров от поверхности и дальше) экипаж подвергается значительному радиационному облучению.
Такое снижение объема не влечет за собой функциональных нарушений нервной системы — ухудшения психоэмоционального статуса и когнитивных способностей. Оно ни на что не влияет, а происходит, вероятно, из-за перераспределения жидкостей в организме (физиологической адаптации). Причины же, по которым условия космоса не приводят к уменьшению объема сенсомоторной коры, до сих пор не были известны.
Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (Москва) с коллегами из Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова НИЦ «Курчатовский институт» (Протвино), Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (Черноголовка) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) изучили влияние ионизирующего излучения на пластичность мозга — его способность изменять свою структуру и функции в ответ на опыт, обучение или травму — и на обеспечение нейронов факторами роста в участке сенсомоторной коры.
Авторы провели эксперименты на 28 крысах. Животных разделили на четыре группы (в каждой по семь крыс): две контрольные и две экспериментальные. Одна пара групп — контрольной и экспериментальной — была нужна для исследования поведения, а вторая — для получения данных о содержании нейротрофинов — белков, которые поддерживают жизнеобеспечение и развитие нейронов.
Чтобы воссоздать эффект радиационного воздействия, с которым столкнутся космонавты в ходе реализации дальних космических миссий, исследователи в течение 24 часов облучали крыс экспериментальной группы γ-квантами (поглощенная доза 400 мГр была набрана за 24 часа непрерывного облучения). Это повысило чувствительность нервной ткани к излучению. Затем головы животных облучили потоком высокоэнергетических ядер углерода-12 (в этом случае поглощенная доза достигла 140 мГр). Суммарная эквивалентная доза оказалась примерно в три раза больше, чем та, которую получают космонавты за год пребывания на МКС. В течение семи месяцев ученые наблюдали за животными: дважды провели поведенческий анализ и сделали МРТ — через неделю и семь месяцев после облучения.
Изучая поведение крыс в большом цилиндрическом боксе, исследователи обнаружили, что облученные животные проходят на 56% большее расстояние, на 65% чаще встают в ориентировочные стойки, однако на 73% дольше задерживаются перед выходом в центральную зону поля по сравнению с необлученными животными. Вместе с тем, когда ученые поместили в бокс новый объект — скульптуру японского бога Хотэя — облученные крысы на 95% чаще подходили к этому объекту и проводили около него на 117% больше времени.
Эти изменения наблюдались на третий день после облучения и вернулись к нормальному состоянию через семь месяцев. Исследователи продолжат работу, чтобы выяснить молекулярные механизмы такого переключения в центральной нервной системе.
Второй паре групп крыс (контрольной и экспериментальной) авторы провели иммунофлуоресцентный анализ для оценки концентрации нейротрофинов в сенсомоторной коре. Оказалось, что при действии ионизирующего излучения количество этих белков увеличивается: нейротрофина-3 на 40% и нейротрофина-4 на 68% по сравнению с показателем у необлученных крыс. Это может быть одним из факторов, благодаря которым ионизирующее излучение препятствует истончению сенсомоторной коры. Однако причиной изменений может быть и вызванное излучением увеличение двигательной активности крыс.
«Хотя в условиях космоса мы наблюдаем уменьшение объема всех структур мозга, кроме сенсомоторной коры, есть предположение, что эти изменения происходят из-за микрогравитации, а не воздействия ионизирующих излучений. Космическое излучение вероятно, не обязательно влечет за собой функциональные нарушения центральной нервной системы. Более того, нам удалось открыть феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Виктор Кохан, старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Возможно, этот феномен может быть использован как физиотерапевтический подход в лечении некоторых заболеваний центральной нервной системы: болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии и других. Проверить эту гипотезу — наша первостепенная задача на будущее.