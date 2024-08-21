Космическое излучение сделало крыс более активными и любопытными

Чтобы воссоздать эффект радиационного воздействия, с которым столкнутся космонавты в ходе реализации дальних космических миссий, исследователи в течение 24 часов облучали крыс экспериментальной группы γ-квантами (поглощенная доза 400 мГр была набрана за 24 часа непрерывного облучения). Это повысило чувствительность нервной ткани к излучению. Затем головы животных облучили потоком высокоэнергетических ядер углерода-12 (в этом случае поглощенная доза достигла 140 мГр). Суммарная эквивалентная доза оказалась примерно в три раза больше, чем та, которую получают космонавты за год пребывания на МКС. В течение семи месяцев ученые наблюдали за животными: дважды провели поведенческий анализ и сделали МРТ — через неделю и семь месяцев после облучения.