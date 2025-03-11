Космический телескоп «Хаббл» сделал новый снимок спиральной галактики NGC 4900

Астрономы, использующие космический телескоп «Хаббл», получили впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 4900, которая расположена примерно в 45 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы.
Эта спиральная галактика, также известная как LEDA 44797 или IRAS 12580+0246, имеет диаметр 66 000 световых лет. Она была открыта немецко-британским астрономом Уильямом Гершелем 30 апреля 1786 года.
Новое изображение NGC 4900 было получено в результате отдельных экспозиций, сделанных в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра с помощью усовершенствованной камеры для обзоров «Хаббла» (ACS) и широкоугольной планетарной камеры (WFPC2).
Астрономы, работающие с Хабблом, рассказали Sci.news, что данные были получены с разницей более чем в 20 лет по двум разным программам наблюдений. Оба исследования были направлены на понимание гибели массивных звезд.
Галактику NGC 4900 выбрали для исследования из-за сверхновой SN 1999br. Изображения, сделанные до взрыва, помогут понять, когда и почему возникают сверхновые.
Специалисты, работающие с инфракрасным космическим телескопом «Джеймс Уэбб», ранее опубликовали снимок двух сближающихся спиральных галактик, на котором они напоминают глаза какого-то фантастического существа.