Космический мусор стал угрожать Земле катастрофой

«За последние четыре года количество объектов, запущенных в космос, возросло в геометрической прогрессии. Мы приближаемся к ситуации, которую всегда боялись,» — отметил Редди.
Среди основных причин беспокойства ученых — так называемый синдром Кесслера, который представляет собой гипотетический процесс, способный сделать околоземное пространство непригодным для спутников. Согласно этой теории, столкновение двух космических объектов может привести к образованию множества осколков, которые затем будут сталкиваться с другими объектами, создавая эффект домино. Это может привести к тому, что околоземное пространство будет переполнено мусором, что остановит любые исследования в этой области.
Профессор Редди также подчеркнул, что наибольшую угрозу космический мусор представляет на геостационарной орбите, расположенной на высоте около 35 тысяч километров от Земли, где находятся телекоммуникационные спутники. У человечества нет быстрых решений для очистки этой орбиты, предостерег ученый.
«Существует общий консенсус среди специалистов: космический мусор — это серьезная проблема, требующая неотложного внимания. Однако никто не может с уверенностью сказать, что катастрофы можно избежать», — добавил он.
Ранее в ноябре российский грузовой корабль «Прогресс МС-28» дважды за месяц маневрировал, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16−20 раз в год для уклонения от подобных угроз.