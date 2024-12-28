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Космический мусор стал угрожать Земле катастрофой

Ученые выражают серьезные опасения по поводу потенциально катастрофических последствий стремительного увеличения космического мусора вокруг Земли, сообщает профессор Аризонского университета Вишну Редди в интервью CNN.

Источник: NASA

«За последние четыре года количество объектов, запущенных в космос, возросло в геометрической прогрессии. Мы приближаемся к ситуации, которую всегда боялись,» — отметил Редди.

Среди основных причин беспокойства ученых — так называемый синдром Кесслера, который представляет собой гипотетический процесс, способный сделать околоземное пространство непригодным для спутников. Согласно этой теории, столкновение двух космических объектов может привести к образованию множества осколков, которые затем будут сталкиваться с другими объектами, создавая эффект домино. Это может привести к тому, что околоземное пространство будет переполнено мусором, что остановит любые исследования в этой области.

Профессор Редди также подчеркнул, что наибольшую угрозу космический мусор представляет на геостационарной орбите, расположенной на высоте около 35 тысяч километров от Земли, где находятся телекоммуникационные спутники. У человечества нет быстрых решений для очистки этой орбиты, предостерег ученый.

«Существует общий консенсус среди специалистов: космический мусор — это серьезная проблема, требующая неотложного внимания. Однако никто не может с уверенностью сказать, что катастрофы можно избежать», — добавил он.

Ранее в ноябре российский грузовой корабль «Прогресс МС-28» дважды за месяц маневрировал, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что орбиту Международной космической станции приходится корректировать 16−20 раз в год для уклонения от подобных угроз.