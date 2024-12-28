Космический мусор стал угрожать Земле катастрофой

Среди основных причин беспокойства ученых — так называемый синдром Кесслера, который представляет собой гипотетический процесс, способный сделать околоземное пространство непригодным для спутников. Согласно этой теории, столкновение двух космических объектов может привести к образованию множества осколков, которые затем будут сталкиваться с другими объектами, создавая эффект домино. Это может привести к тому, что околоземное пространство будет переполнено мусором, что остановит любые исследования в этой области.