Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа

Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня, что стало для нее первым пилотируемым запуском к космической станции. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX в феврале 2025 года.