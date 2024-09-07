Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа

Приземление состоялось в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск). После вхождения в атмосферу аппарат выпустил три парашюта и приземлился на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. «Starliner вернулся на Землю», — сказала ведущая трансляции.
Путь от МКС до Земли занял у космического корабля порядка шести часов.
Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня, что стало для нее первым пилотируемым запуском к космической станции. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX в феврале 2025 года.