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Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Космический корабль Starliner компании Boeing совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции (МКС), вернувшись на Землю без экипажа. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Источник: NASA

Приземление состоялось в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск). После вхождения в атмосферу аппарат выпустил три парашюта и приземлился на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. «Starliner вернулся на Землю», — сказала ведущая трансляции.

Путь от МКС до Земли занял у космического корабля порядка шести часов.

Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня, что стало для нее первым пилотируемым запуском к космической станции. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX в феврале 2025 года.