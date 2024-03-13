Косметологи раскрыли нюансы использования скрабов. Примеры

Скрабами называют уходовую косметику для механического отшелушивания кожи. Название происходит от английского глагола to scrub — «чистить», «скрести». РБК Life выяснил у специалистов, чем опасны скрабы для лица, зачем они в целом нужны, как средства влияют на сосуды кожи и можно ли пользоваться ими без контроля специалистов.
На вопросы редакции ответили врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова и врач-косметолог Европейского медицинского центра Патимат Микаилова.
Как подчеркнула Татьяна Егорова, скрабы нельзя наносить, если на лице есть воспаления, гнойнички: инфекция разнесется. Скрабы, содержащие в составе частицы кофе, абрикосовых косточек, способны привести к появлению микротрещин и микроцарапин на коже и нарушить целостность ее защитного барьера.
«Скрабы убирают верхний гиперкератотический слой. Честно, скрабы не люблю, назначаю всем пилинги-скатки: они действуют мягко, равномерно и очень аккуратно снимают верхний гиперкератотический слой. Скрабами нельзя пользоваться чаще, чем раз в две недели. Применять их можно только на возрастной коже, с оговоркой, что на тонкой коже скрабы мы не используем», — отметила Егорова.
Мнение коллеги поддержала и врач-косметолог Патимат Микаилова. Она подчеркнула, что очень важно правильно использовать скрабы для лица:
«Принцип их действия прост: абразивные частицы улучшают процесс отшелушивания омертвевших клеток рогового слоя эпидермиса, которые в норме должны отмирать самостоятельно. В среднем обновление нашей кожи происходит раз в месяц, но по разным причинам этого может не случиться. На помощь приходят разные средства: скрабы, энзимы и кислоты. Они помогают обновлению кожи».
Косметолог подчеркнула, что оптимальный вариант для принятия решения об использовании скраба — консультация со специалистом, который во время осмотра определит тип и состояние кожи в текущий момент.
«От этого будет зависеть целесообразность и продолжительность использования скрабов. Дело в том, что они могут содержать неравномерные абразивные частицы. Если использование скрабов для типа и состояния вашей кожи в данный момент нецелесообразно, это может привести к микротравмам кожи. Например, для обладателей кожи, склонной к куперозу (сосудистая патология кожи, которая приводит к покраснению различных участков лица и тела), частое и интенсивное воздействие скрабов чревато усугублением заболевания. Это касается всех продуктов, которые ускоряют обновление кожи», — рассказала Микаилова.
Ранее врач-дерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова МГМУ им. И. М. Сеченова Екатерина Вертиева сообщила РБК Life, что в холодную погоду стоит отказаться от использования скрабов, поскольку это может привести к дополнительному повреждению кожи.
Специалист советует зимой отдавать предпочтение более плотным текстурам. Выбирать уходовые средства в любой период нужно по типу кожи. Увлажняющие гели дерматолог посоветовала оставить для жаркой погоды. А в холодный период для защиты кожи следует нанести крем на лицо перед выходом из дома. Для того чтобы средство впиталось, нужно будет выждать 15−20 минут, после чего можно отправляться на улицу.