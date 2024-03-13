Косметологи раскрыли нюансы использования скрабов. Примеры

«От этого будет зависеть целесообразность и продолжительность использования скрабов. Дело в том, что они могут содержать неравномерные абразивные частицы. Если использование скрабов для типа и состояния вашей кожи в данный момент нецелесообразно, это может привести к микротравмам кожи. Например, для обладателей кожи, склонной к куперозу (сосудистая патология кожи, которая приводит к покраснению различных участков лица и тела), частое и интенсивное воздействие скрабов чревато усугублением заболевания. Это касается всех продуктов, которые ускоряют обновление кожи», — рассказала Микаилова.