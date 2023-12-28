Косметологи перечислили правила ухода зимой. Какие процедуры можно делать

В зимнее время с его суровой погодой крайне важно тщательно ухаживать за кожей лица и помнить о посещении косметолога. Чтобы визит к специалисту принес только положительный результат, мы выяснили, как правильно вести себя после процедур и есть ли такие, от которых лучше отказаться в холодное время года. В этом нам помогали врачи-дерматологи, косметологи Аюна Цыденова и Карина Пушкова.

Эксперты отметили, что зима идеально подходит для проведения всех косметологических процедур, что вполне легко объяснить: именно в этот период солнечное излучение становится менее агрессивным и вредным.

«Зимой опасных для кожи процедур на самом деле нет. Когда солнце неактивное, мы, наоборот, советуем пациентам делать такие процедуры, как лазерная шлифовка, фототерапия — в этот период времени такие процедуры выполнять лучше всего», — отметила Цыденова.

В то же время эксперт напомнила, что есть ряд важных правил, которых нужно придерживаться, чтобы реабилитация была максимально комфортной и быстрой:

«Самое главное, чтобы домашний уход соответствовал реабилитационному периоду. Особенно важно помнить об увлажнении и питании, чтобы процесс восстановления был максимально быстрым. Вся уходовая косметика должна быть подобрана по типу кожу и врачом-косметологом».

Как отметила второй эксперт, не менее важно обеспечить коже комфортные условия и не подвергать ее воздействию низких температур в первые дни после визита к косметологу.

«Длительное нахождение на улице либо прогулки по ветреной и снежной погоде не рекомендуются сразу после процедур — это возможно только спустя три—пять дней. К таким процедурам в первую очередь относятся химические пилинги и лазерные процедуры — все те манипуляции, которые непосредственно повреждают кожу», — сказала Пушкова.

Незадолго до этого косметологи рассказали о том, каким должен быть уход за кожей в зимний период и от каких ингредиентов в косметике лучше отказаться в это время. Среди них оказались масла, спирт, ретинол (витамин А) и многие другие активы.