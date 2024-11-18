Косметолог развенчала главные мифы об уходе за кожей

«Солнечные лучи UVA проходят сквозь тучи и незаметно воздействуют на вашу кожу. Они проникают глубоко в дерму и повреждают коллагеновые и эластиновые волокна, вследствие чего теряется упругость кожи, появляются морщины. Лучи UVA также провоцируют появление пигментных пятен. Поэтому средства с SPF нужно использовать не только в солнечные дни», — рассказала косметолог.