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Косметолог рассказала, как избавить кожу от зимней бледности

Чтобы избавиться от бледности кожи после зимы, нужно поменять средство очищения. Об этом «Газете.ru» рассказала врач — косметолог-дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

Источник: Freepik

В его составе должны быть кислоты, витамины и активные компоненты, которые качественно смывают не только грязь, но и макияж, не давая накапливаться роговому слою. К тому же весной не так нужна сильная липидная защита. Если кожа стала ещё и сухой, эксперт рекомендует использовать гидрофильное масло или пенку. Кроме того, нужно обязательно наносить тонер на очищенную кожу лица.

«В его составе должны находиться экстракты растений и гиалуроновая кислота. Тонер придаёт коже правильное сияние, так как успокаивает и увлажняет её, подготавливая к дальнейшему уходу. К тому же тонер дополняет процесс очищения, удаляя омертвевшие клетки эпидермиса, тем самым способствуя более активному потреблению кислорода и правильному выделению кожного сала», — рассказала Анчикова.

Она также порекомендовала включить в комплексный уход сыворотку, в состав которой входят витамины, антиоксиданты и экстракты растений, которые придают коже сияние и свежесть. Сыворотки нужно выбирать по типу кожи. Если наблюдаются возрастные изменения, средства должны быть с коллагеном. А тем, у кого сухая и стянутая кожа, рекомендуется продукт, в составе которого есть гиалуроновая кислота.

Чтобы помочь коже «проснуться» и заставить клетки работать активнее, можно дважды в неделю наносить маски: классические тканевые либо специальные ночные. В ней должны быть витамины, а ещё полезные масла, увлажняющие, оздоравливающие и питающие кожу. В качестве бонус-совета эксперт порекомендовала делать самомассаж.

Ранее врач рассказал, что многие бьюти-блогеры советуют ввести в ежедневную уходовую рутину тканевые или гидрогелевые маски для лица. Производители обещают женщинам вау-эффект, увлажнение и сияние, однако, если не знать нюансов использования, можно, напротив, иссушить кожу. В то же время есть маски, которые не работают.