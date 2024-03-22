Косметолог рассказала, как избавить кожу от зимней бледности

В его составе должны быть кислоты, витамины и активные компоненты, которые качественно смывают не только грязь, но и макияж, не давая накапливаться роговому слою. К тому же весной не так нужна сильная липидная защита. Если кожа стала ещё и сухой, эксперт рекомендует использовать гидрофильное масло или пенку. Кроме того, нужно обязательно наносить тонер на очищенную кожу лица.