Косметолог назвала вероятные причины повышенной потливости

В жару или во время стресса человек потеет, и в этом нет ничего удивительно. Однако некоторые люди страдают от явно повышенной потливости. Из-за чего так может происходить, рассказала врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.
В разговоре с РИАМО она сообщила, что к повышенной потливости (гипергидрозу) могут привести генетические факторы, в том числе передающиеся по наследству. Также проблема может возникнуть из-за перестройки гормонального фона во время беременности, пубертата и климакса. Кроме того, к повышенной потливости приводят прием некоторых медицинских препаратов и неправильное питание.
Также Наталья Екшибарова сообщила, что обильный пот может быть симптомом других заболеваний.
«В случае первичного гипергидроза потливость обусловлена именно индивидуальными физиологическими особенностями организма. Повышенная потливость, в частности, в подмышечной зоне, препятствует комфортному ношению одежды с рукавами», — добавила косметолог. Она отметила, что на одежде остаются разводы, что доставляет людям физический и психологический дискомфорт. Отмыть такие пятна, кстати, довольно сложно, но реально. Их можно удалить с помощью лимонной кислоты, соли, аспирина и других средств.
Айгуль Сабитова