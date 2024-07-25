Косметолог назвала вероятные причины повышенной потливости

В разговоре с РИАМО она сообщила, что к повышенной потливости (гипергидрозу) могут привести генетические факторы, в том числе передающиеся по наследству. Также проблема может возникнуть из-за перестройки гормонального фона во время беременности, пубертата и климакса. Кроме того, к повышенной потливости приводят прием некоторых медицинских препаратов и неправильное питание.