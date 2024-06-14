Косметолог назвала продукты, без которых кожа преждевременно стареет

«Незаменимые жирные кислоты содержатся в грецких орехах, семенах льна, чиа. Их стоит включить в рацион, так как они помогают организму усваивать питательные вещества и витамины А, Д, Е и К. Один из самых популярных источников полезных жиров — авокадо. В нем содержится практически весь набор жирных незаменимых кислот, витамин Е и антиоксиданты, которые способствуют увлажнению и защите кожи от повреждений», — добавила косметолог.