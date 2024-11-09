Косметолог Мухина рассказала, как правильно выбрать шампунь

— Шампунь необходимо подбирать с учетом особенностей волос и кожи головы, тогда волосы будут хорошо расти и не будут ломаться. Например, pH 8−14 является щелочной средой, она подходит для жирных волос, так как максимально открывает чешуйки кутикулы. А pH до 6 — кислая, подходит для сухих и ломких локонов, так как делает их более гладкими, — рассказала косметолог.