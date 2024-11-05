Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за волосами в любом возрасте

— Сначала нужно промыть волосы теплой водой, нанести шампунь на руки и слегка вспенить его. Затем аккуратно распределите шампунь по всей длине волос и помассировать кожу головы кончиками пальцев (не ногтями). Тщательно смойте шампунь теплой водой, нанесите кондиционер или бальзам на всю длину волос, избегая корней, если это не уходовое средство для кожи головы. Средство необходимо оставить на волосах на несколько минут. Если вы хотите использовать маску, то важно запомнить, что она наносится перед кондиционером, так как раскрывает кутикулу волос, а кондиционер закрывает, — рассказала Мухина.