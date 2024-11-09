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Косметолог Мороз рекомендовала принимать тёплый душ вместо горячего

Врач-косметолог Ольга Мороз посоветовала принимать в холодный сезон тёплый душ вместо горячего.

Источник: Freepik

«В холоде хочется, конечно, согреться. Но горячая вода очень сушит, поэтому лучше принимать тёплый душ, а после наносить на кожу составы с гиалуроновой кислотой», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также важно продолжать пользоваться SPF-кремами.

В свою очередь, врач-косметолог Марият Мухина в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что горячая вода может пересушить волосы и сделать их ломкими.

«Она отшелушивает кутикулу волосков, что приводит к потере влаги из волосяного стержня. В результате волосы становятся более жёсткими», — пояснила эксперт.

Ранее дерматолог-косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о пользе увлажняющих кремов осенью.