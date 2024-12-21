Косметолог дала россиянкам советы по подготовке к Новому году

Так, эксперт рекомендовала начать с контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ, по её словам, поможет освежить образ. Процедуры в нижней трети лица также поспособствуют омоложению. Кроме того, ботулинотерапия за 10−14 дней поможет избавиться от мимических морщин. А вот лазерные шлифовки перед Новым годам делать не стоит, уверена косметолог.