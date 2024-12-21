Косметолог дала россиянкам советы по подготовке к Новому году

Так, эксперт рекомендовала начать с контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Увеличение губ, по её словам, поможет освежить образ. Процедуры в нижней трети лица также поспособствуют омоложению. Кроме того, ботулинотерапия за 10−14 дней поможет избавиться от мимических морщин. А вот лазерные шлифовки перед Новым годам делать не стоит, уверена косметолог.
«Есть пилинги, мы их называем “на выход”, которые можно делать перед праздниками. Они будут придавать коже сияние, поверхностное очищение, увлажнение кожи. Поэтому некоторые поверхностные пилинги мы назначаем даже за несколько дней до Нового года», — отметила эксперт.
Ранее россиянам объяснили, как ускорить заживление и закамуфлировать шрамы. В то же время косметолог забила тревогу из-за тренда среди девушек на бритьё лица. Кроме того, священник перечислил три случая, когда делать «уколы красоты» не грешно.