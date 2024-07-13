Косма и Дамиан. Что можно и что нельзя делать 14 июля 2024 года

14 июля 2024 года отмечается день святых бессребреников Космы и Дамиана. Они были врачами и лечили молитвой и чудесами. В этот день бы установлен православный праздник женщин — в нашей стране он носил название Летние Кузьминки. На Руси на Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) в самом разгаре был сенокос.
Кто такие Косма и Дамиан?
Родные братья Косма и Дамиан родились в III веке в Риме. Оба они имели профессию врача. Учились они на медика, после того как их отец умер от неизвестной болезни, когда мальчикам было по 9 лет. Их мать так и осталась вдовой и всю себя посвятила сыновьям, воспитав их благочестивыми христианами. Будучи прекрасными лекарями, они стали лечить нищих и бедных бесплатно. Они никогда не брали деньги за работу, но однажды некая дама подарила им корзинку с яйцами. Это стало причиной того, что 14 июля считается женским днем.
Когда их попытались схватить солдаты императора, их успели предупредить, и братья спрятались. Но когда они узнали, что вместо них схватили других христиан, то братья добровольно пришли на суд. Лекари отказались отречься от веры, но по их молитве императора поразила страшная болезнь. И только братья смогли исцелить его.
Видя это, многие обратились к христовой вере. А братьев растроганный император отпустил на свободу, при этом сам приняв крещение. Пожилой доктор, у которого преподобные учились врачебному делу, завидовал их славе и задумал их загубить. Однажды, позвав святых собирать редкие лекарственные травы, он завел их в горы и убил, а тела выбросил в реку.
Что можно делать 14 июля 2024 года?
- В этот день положено косить сено или хотя бы газон на даче.
- День надо посвятить дачным работам: полоть грядки, собирать первые свеклу и морковь.
- Отличный день для сбора лесных и садовых ягод и варки варенья.
- Идеальный день для любых торжественных мероприятий.
- Женщинам нужно ухаживать за собой.
- Женщины отмечали Летние Кузьминки. В этот день делали специальную кашу и варили пиво.
- Нужно помогать бедным и сделать хоть одно доброе дело.
Что нельзя делать 14 июля 2024 года?
- Нельзя тяжело физически трудиться, особенно женщинам.
- Нельзя тратить много денег.
- Нельзя завидовать и думать о других дурное.