Косма и Дамиан. Что можно и что нельзя делать 14 июля 2024 года

Родные братья Косма и Дамиан родились в III веке в Риме. Оба они имели профессию врача. Учились они на медика, после того как их отец умер от неизвестной болезни, когда мальчикам было по 9 лет. Их мать так и осталась вдовой и всю себя посвятила сыновьям, воспитав их благочестивыми христианами. Будучи прекрасными лекарями, они стали лечить нищих и бедных бесплатно. Они никогда не брали деньги за работу, но однажды некая дама подарила им корзинку с яйцами. Это стало причиной того, что 14 июля считается женским днем.