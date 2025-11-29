Кошта: из плана США по Украине исключили пункты о ЕС и НАТО

Из плана США по миру на Украине исключили положения, касающиеся Европейского союза и НАТО. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Handelsblatt.
«Соединённые Штаты и украинцы составили новый рабочий документ. В этом новом плане все пункты, касающиеся Европейского союза, были удалены. Всё, что касается НАТО, также было удалено», — отметил он.
Ранее Bloomberg отмечал, что Европа не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не готова обсуждать конкретные параметры украинского урегулирования публично, в «мегафонном» формате.