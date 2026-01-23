Эксперт: почему на Украине опасаются второго пришествия ракеты «Новатор»

«Я бы обратил внимание, помимо дальности, что “Новатор” установлен именно на базе “Искандера”, — рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. — Мобильность и снайперская точность — вот главные преимущества новой ракеты и оперативно-тактического комплекса, на котором она установлена. Пусковая может быстро передвигаться и наносить удары один за другим с совершенно разных мест. При этом круговое отклонение вероятной точки попадания от точки прицеливания — всего один метр. На языке ракетчиков это называется попасть в “колышек”».