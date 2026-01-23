Эксперт: почему на Украине опасаются второго пришествия ракеты «Новатор»

Информация о том, что российская армия возобновила применение новейших крылатых ракет 9М729 «Новатор», судя по всему, в модернизированном и усиленном варианте, стала настоящим шоком для Киева и НАТО. Впервые о ракете заговорили ещё в 2018 году. Согласно открытым источникам, она была разработана ОКБ «Новатор» и являлась сухопутным вариантом ракеты «Калибр».
Запускать ее планировалось с модернизированных пусковых установок ОТРК «Искандер‑М». Тогда дальность полета ракеты оценивалась до 500 километров, что давало ей возможность не попадать под действовавшие на тот момент ограничения для ракет средней (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км).
Второе пришествие «Новатора»
Следующий всплеск интереса к ракете «Новатор» на базе ОТРК «Искандер» произошел зимой и осенью 2025 года, когда появилась информация, что новейшие российские ракеты уже применяются для ударов по военным объектам ВСУ, а дальность их полета может составлять от 1000 до 1500 км. Вот тогда-то в Киеве и НАТО запереживали.
Подобная дальность применения позволяла «перепахивать» ракетами буквально всю территорию Украины, без всякого риска для пусковой установки быть пойманной в ходе контрбатарейной борьбы. Например, дальность от Курска до Львова, приводят цифры военные эксперты, — 870 километров. Если возможность «Новатора» атаковать цели составляет 1000 километров от места пуска, то пусковую установку от Курска можно отодвинуть ещё дальше. Если дальность ракеты 1500 километров, то легко подсчитать, на каком максимальном расстоянии от условного Львова она может находиться, чтобы туда добить.
Быстр и могуч
«Я бы обратил внимание, помимо дальности, что “Новатор” установлен именно на базе “Искандера”, — рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. — Мобильность и снайперская точность — вот главные преимущества новой ракеты и оперативно-тактического комплекса, на котором она установлена. Пусковая может быстро передвигаться и наносить удары один за другим с совершенно разных мест. При этом круговое отклонение вероятной точки попадания от точки прицеливания — всего один метр. На языке ракетчиков это называется попасть в “колышек”».
Эксперт также обратил внимание на скорость самой ракеты — почти 900 км/час. Вес боевой части — полтонны. Боеголовки, как обычные: фугасная или кассетная, так и при необходимости — ядерная.
«По сути, это универсальная ракета для решения большого спектра задач. Ее появление на украинском ТВД (театре военных действий — прим. ред.) станет, мягко сказать, неприятным сюрпризом не только для Киева, но и западных “ястребов”», — считает эксперт.
Стоит отметить, что в открытых источниках пишут, что для удара по военным объектам на территории Украины уже сосредоточены 24 пусковые установки, в контейнерах которых по четыре ракеты. То есть, в случае получения приказа, одномоментно по киевской «военке» могут ударить сразу 96 суперракет «Новатор».