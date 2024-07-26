Кошмар наяву: как устроено образование в Китае

Гаокао для ребенка — это огромный стресс. Часто родители выбираю частные школы лишь для того, чтобы дети не сдавали эти экзамены. Да, без них нельзя поступить в китайский вуз, но зато можно пойти учиться в любое учебное заведение за границей и избежать тревоги и нервных срывов.