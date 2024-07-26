Кошмар наяву: как устроено образование в Китае

Образовательная система Китая сравнима с российской. Там также есть начальная, средняя и старшая школа, но уроки начинаются в 7:30, а каникулы занимают всего два месяца в году — летние в августе и зимние в январе-феврале.
Блогер Полина Ци считает, что для китайских школьников получение образования становится кошмаром. И все дело не в коротких каникулах или полном дне, проведенным за учебой, а в семье и экзаменах.
Школы и их различия
В Китае начальное и среднее образование бесплатно для граждан страны. Причем начальная и средняя — это две разных школы, поступить в которые можно по месту жительства.
У каждого учебного заведения есть свой рейтинг. Поэтому если семья с ребенком проживает в бедном районе, у местной школы рейтинг будет низким. Поэтому подготовиться к итоговым экзаменам просто не получиться.
Поэтому некоторые родители часто прибегают к покупке квартиры в районе, где есть школа с высоким рейтингом. А кому-то везет, если бабушки или дедушки живут рядом с таким учебным заведением. В таком случае внук или внучка поступают туда без труда.
В начальной школе обучение длится шесть лет. В 12 лет ребенок переходит в среднюю школу, где проводит еще три года. После дети сдают экзамены, похожие на российское ОГЭ. На этом обязательное и, следовательно, бесплатное образование в Китае заканчивается. Дальше придется платить.
Обучение в старшей школе не привязано к месту жительства, а поступить туда можно по результатам экзаменов и школьного рейтинга. Цена обучения зависит от того, является учреждение частным или государственным. В первой образовательная программа американская или британская, а во второй — китайская.
Экзамены
После старшей школы дети сдают гаокао — выпускной тестовый экзамен, он же является вступительным в вузы. Обычно за 2−3 дня выпускники государственных образовательных учреждений сдают несколько предметов:
- обязательные, к которым относятся: китайский язык, математика и иностранный язык по выбору (английский, французский, японский или русский).
- необязательные, то есть по выбору: гуманитарные (история, география, политология) и технические (физика, химия, биология, технология).
Если экзамен сдан плохо, пересдать можно на следующий год. Также есть вариант поступить туда, куда возьмут с низкими баллами.
При поступлении в вуз есть льготы: у этнических меньшинств (народности, проживающие в Китае, но не являющиеся представителями ханьской расы), иностранцев, детей военных и потерявших родителей в ходе профессиональной деятельности. Дополнительные баллы начисляются за участие в олимпиадах и волонтерских организациях.
Не сдал — опозорил семью
Гаокао для ребенка — это огромный стресс. Часто родители выбираю частные школы лишь для того, чтобы дети не сдавали эти экзамены. Да, без них нельзя поступить в китайский вуз, но зато можно пойти учиться в любое учебное заведение за границей и избежать тревоги и нервных срывов.
Стресс объясняется не только страхом за свое будущее. Дело в том, что на выпускника направлены взгляды всей семьи. И если ребенок не поступил, то он таким образом испортил репутацию семьи.
Если выпускник поступил в вуз, давление со стороны семьи не заканчивается. Он сразу становится гордостью семьи, его ставят в пример подрастающему поколению, хотя за обучение все равно платят родители. Из-за этого всего перевестись на другой факультет, просто расслабиться или и вовсе отказаться от высшего образования и отчислиться шансов никаких.
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Анна Морозова