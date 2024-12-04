Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян

«Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60%), на втором месте — собаки (58%). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: 5% и 2% соответственно», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян по всей стране.
Также отмечается, что более трети россиян, имеющих питомцев, регулярно посещают общественные заведения вместе. Тогда как путешествуют вместе с животными 17% респондентов. В свою очередь, если питомец не едет с хозяином, то чаще всего остается у родственников или друзей, а сервисами вроде отелей для животных пользуются лишь 5% россиян.
По количеству мест, куда пускают с животными, лидирует Москва. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье делят между собой Екатеринбург и Ростов-на-Дону. При этом более половины владельцев домашних животных признаются, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с питомцем, а еще 48% хотели бы больше мест для выгула в своем родном городе.
«В связи с ростом пет-культуры у россиян активно растет запрос на общественные места, приспособленные для питомцев. Почти 66% опрошенных считают важным, чтобы рестораны и отели были пет-френдли, но фактическое использование таких услуг (например, размещение в гостиницах для владельцев питомцев) остается низким (31%). Это указывает на то, что пока спрос обгоняет предложение», — пояснили эксперты компании.