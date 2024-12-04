Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян

По количеству мест, куда пускают с животными, лидирует Москва. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье делят между собой Екатеринбург и Ростов-на-Дону. При этом более половины владельцев домашних животных признаются, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с питомцем, а еще 48% хотели бы больше мест для выгула в своем родном городе.