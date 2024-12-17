Кошки следят за хозяевами не просто так: не охотятся — причина другая

Кошек всегда считали загадочными и даже мистическими существами. Многие аспекты их жизни и повадки сложно объяснить с человеческой точки зрения. По сей день проводятся научные исследования психики и поведения четвероногих, пытаясь разгадать их бесконечные тайны. Одно из них, кстати, показало, что кошки, вопреки общепринятому мнению, вовсе не эгоисты.
Шокирующие результаты дало исследование зоологов Киотского университета. Они опровергли тот факт, что пушистые друзья человека живут сами по себе. Наоборот, питомцам важно знать местонахождение своего хозяина.
Оказывается, в кошачьем мозге на протяжении жизни бок о бок с человеком строится «карта» его передвижений по дому. В этом, по мнению ученых, нет никакой корысти.
Кошки — существа привычек. Они основательно помнят, что, например, первым делом после пробуждения хозяин идет в душ, а потом на кухню. Если маршрут сбивается, то сбивается и «логика» кошки. Животное мгновенно теряется и испытывает стресс.
Эта привычка имеет далекие корни. Дело в том, что в дикой природе кошачьим важно знать, где их стая, и не подвержена ли она опасности. Такой взгляд на жизнь они перенесли и в домашние условия существования. Поэтому человек для кошки — член стаи, и она волнуется за его безопасность.