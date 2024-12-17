Кошки следят за хозяевами не просто так: не охотятся — причина другая

Эта привычка имеет далекие корни. Дело в том, что в дикой природе кошачьим важно знать, где их стая, и не подвержена ли она опасности. Такой взгляд на жизнь они перенесли и в домашние условия существования. Поэтому человек для кошки — член стаи, и она волнуется за его безопасность.