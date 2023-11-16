Кошки посылают друг другу обонятельные сигналы за счет микроорганизмов

Зоологам давно известно, что с помощью запахов общаются многие животные, даже большие панды. Каким образом кошки задействуют в «ароматической» коммуникации бактерии, фелинологи из Калифорнийского университета в Дэвисе недавно рассказали в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Запахи, которыми оперируют кошки в своей кошачьей жизни, с точки зрения химии являются смесью летучих органических соединений, в том числе альдегидов, спиртов, сложных эфиров и кетонов — молекул, которые печень вырабатывает из жира (да, именно благодаря им люди худеют с помощью кетогенной диеты). Хотя запахи пушистиков в основном неразличимы для человеческого обоняния, для самих кошек они крайне важны в их социальной жизни. Запахами кошки помечают территорию, привлекают партнеров и отпугивают соперников.

Выделяет все эти запахи анальная железа, а как именно — в этом и решила разобраться команда ученых. Объектами нового исследования стали 23 домашние кошки, которых принесли в ветклинику университета для проведения процедур, например, чистки зубов.

В анальных железах кошек преобладали пять родов бактерий: Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus. Но в целом микробный состав сильно варьировался. Микробиом пожилых кошек обычно отличался от микробиома молодых животных. Были некоторые очевидные различия у кошек, которых оценивали как страдающих ожирением, но размер выборки был недостаточно велик, чтобы подтвердить это. На популяцию микроорганизмов также могут влиять такие факторы, как рацион кошки, состояние здоровья, среда ее обитания, выяснили фелинологи.

Изучая химические вещества, вырабатываемые в анальных железах, исследователи обнаружили сотни органических соединений. Генетический анализ показал, что бактерии, живущие в анальной железе, могут быть ответственны за выработку этих соединений.