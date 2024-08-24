Кошки не любят закрытые двери, потому что хотят контролировать территорию

Если вы когда-нибудь видели, как кошка ведет себя перед закрытой дверью, вы наверняка замечали, как сильно ей это не нравится. Она может пытаться «открыть» дверь лапой или даже атаковать ее, произнося взволнованные звуки. Но почему кошки так ненавидят закрытые двери?
По словам экспертов, к этому причастны и эволюция, и владельцы домашних животных.
Отчасти так происходит потому, что кошки любопытны и боятся упустить нечто важное. Они не знают, что находится по другую сторону и хотят пойти посмотреть, что скрывается за дверью. Кошки — это очень любопытные существа, и они любят следить за всем, что происходит на их территории. Этот контроль помогает сохранить их в дикой природе, но в то же время вызывает недоумение у хозяина, который не понимает, почему животное, например, атакует дверь.
«Кошки любят контролировать доступ к пространству и жизненно важным территориям», — рассказывает консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон в интервью.
«Это не делает их злыми, это просто особенный вид, который одновременно выступает и в роли хищника, и в роли добычи».
Кошки также не понимают, что закрытая дверь — временная проблема. Место, к которому у них раньше был доступ — где они чувствуют себя в безопасности, могут поспать или вздремнуть — внезапно забирают. Поэтому когда хозяева контролируют пространство кошек, они создают им дополнительный стресс.
По словам Ингрид, чтобы помочь уменьшить беспокойство своих питомцев, владельцы кошек должны поддерживать последовательность в частях квартиры, к которым могут получить доступ их кошки. Так что, если, например, вы не хотите, чтобы животное находилось на кухне, не ограничивайте доступ только тогда, когда вы там находитесь — делайте это постоянно.