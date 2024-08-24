Кошки не любят закрытые двери, потому что хотят контролировать территорию

Отчасти так происходит потому, что кошки любопытны и боятся упустить нечто важное. Они не знают, что находится по другую сторону и хотят пойти посмотреть, что скрывается за дверью. Кошки — это очень любопытные существа, и они любят следить за всем, что происходит на их территории. Этот контроль помогает сохранить их в дикой природе, но в то же время вызывает недоумение у хозяина, который не понимает, почему животное, например, атакует дверь.