Кошки грустят, когда теряют близких

Скорбь выражают многие животные. Например, слоны, дельфины и шимпанзе стерегут тело скончавшегося товарища. Недавнее итальянское исследование показало, что собаки тоже пытаются проявить аналогичную заботу о других собаках — но про кошек прочие исследователи были уверены, что они так себя не проявляют. Оказалось, что они делают это не так заметно, как прочие существа.