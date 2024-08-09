Кошки грустят, когда теряют близких

Кошек часто считают самодостаточными и замкнутыми существами. Они запросто проводят время в одиночестве, часто не хотят общаться или прячутся в укромных местах. Но это не значит, что они совсем никого не любят.
Авторы нового исследования из Оклендского университета, систематизировавшие свидетельства кошачьей печали, рассказали о своих результатах The Guardian.
Исследования показали, что кошки грустят, если в доме, где они живут, умирает другая кошка или даже собака. У них могут начаться проблемы со сном, пропасть аппетит, а более эмоциональные кошки даже издают грустные поскуливающие звуки, отказываются играть и лезут к хозяевам на ручки.
Скорбь выражают многие животные. Например, слоны, дельфины и шимпанзе стерегут тело скончавшегося товарища. Недавнее итальянское исследование показало, что собаки тоже пытаются проявить аналогичную заботу о других собаках — но про кошек прочие исследователи были уверены, что они так себя не проявляют. Оказалось, что они делают это не так заметно, как прочие существа.
В ходе исследования ученые опросили 450 владельцев кошек, в чьем доме недавно скончалось другое животное. В ⅔ случаев это тоже были кошки, в остальных — собаки.
Опрос показал, что чем дольше кошка жила с другим животным, тем сильнее она грустила без него. А вот общее число животных в доме и то, видела ли кошка момент смерти, на ее эмоции не влияет, судя по всему, никак.
Если животные проводили вместе много времени, они сильнее скорбят, а если много играли друг с другом, кошки с большей вероятностью будут плохо спать и отказываться от пищи.
В то же время ученые признают, что с большой вероятностью при ответе на вопросы владельцы животных проецировали на кошек собственное горе.
Если статья огорчила вас так же, как и нас, советуем почитать что-то более жизнерадостное — например, материал о том, почему кошки мнут что-то лапками.
Георгий Мазуркевич