Кошка залезла на статую Христа в Боливии

В соцсетях стремительно набирает популярность видео, на котором кошка каким-то чудесным образом забралась на руку гигантской статуи Иисуса Христа в Боливии — Cristo de la Concordia. Монумент, возвышающийся более чем на 30 метров, стал неожиданной ареной для пушистой авантюристки.
Пользователи активно обсуждают, как четвероногая покорительница высот добралась до этой точки. Внутри статуи действительно есть лестница, но преодолеть 1399 ступенек для кошки — настоящее испытание.
Её авторы, Сесар и Вальтер Террасас Пардо, использовали сталь и бетон, чтобы сделать сооружение таким величественным.
Внутри Cristo de la Concordia есть винтовая лестница, состоящая из 1399 ступенек, которая ведёт на смотровую площадку. Оттуда открывается потрясающий вид на Кочабамбу. Для тех, кто не готов к такому подъёму, предусмотрен канатный подъёмник.
До 2010 года «Христос де ла Конкордия» считалась самой высокой статуей Иисуса в мире. Однако в 2010 году в Польше был построен «Христос-Царь в Свебодзине» (36 метров без пьедестала), который обошёл боливийский монумент. Боливийская статуя часто становится местом проведения религиозных праздников и паломничества.
Теперь статуя Христа в Конкордии может похвастаться ещё одним достижением — официально покорённой кошкой.
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