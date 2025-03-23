Кошка залезла на статую Христа в Боливии

До 2010 года «Христос де ла Конкордия» считалась самой высокой статуей Иисуса в мире. Однако в 2010 году в Польше был построен «Христос-Царь в Свебодзине» (36 метров без пьедестала), который обошёл боливийский монумент. Боливийская статуя часто становится местом проведения религиозных праздников и паломничества.