Кошка поставила рекорд по самому громкому мурлыканью. Ее сняли на видео

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KegnZEFpczU" title="Loudest Purring Cat - Guinness World Records" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

14-летняя кошка по кличке Белла, живущая со своей хозяйкой в британском Хантингтоне, умеет заставить себя быть услышанной. Она настолько громко мурлычет, что поставила в этом деле рекорд, который зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Громкость ее мурлыканья составила 54,59 дБ, на сайте организации это сравнили со звуком от кипящего чайника или работающей стиральной машины.

По словам ее владелицы Николь Спинк, Белла в таком режиме мурчит весь день и особенно прибавляет громкости при включенном телевизоре.

«Когда она смотрит телевизор, она любит говорить погромче. Мой покойный муж всегда страдал из-за того, что ее мурлыканье по вечерам перекрывает звук телевизора. Технически она уличная кошка, у нее есть кошачья створка и все такое. Но с возрастом она все реже и реже выходит на улицу. Она может выйти в сад, понюхать цветы, но не более того. Но если кто-то подходит к входной двери, Белла сразу же оказывается там».

Свой уникальный талант Белла демонстрирует повсюду, в том числе и в кабинете ветеринара:

Некоторые ветеринары говорили, что она единственная кошка, которая у них когда-либо там мурлыкала.

Чтобы подтвердить рекорд, попытку фиксировали при помощи звукорежиссера и профессионального высокочувствительного микрофона. Затем кошку покормили, уложили перед аппаратурой и приласкали. От удовольствия Белла показала себя во всей красе и громкости. Согласно сертифицированным инструкциям, шумомер, использованный при попытке, находился на расстоянии 1 м от Беллы, а также на расстоянии 1 м от пола. Как это было, представители Книги Гиннесса сняли на видео, выглядит довольно забавно.

Примечательно: уровень громкости шепота составляет около 20−24 дБ, крика — 60−65 дБ. Так что Белла по громкости своего мурчания ближе к крику, чем к обычному разговору.