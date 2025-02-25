Кошка Муся, которую выбросили с Ласточкиного гнезда, выжила

Замок «Ласточкино гнездо» — одна из самых популярных достопримечательностей Крыма. Но в последние двое суток замок регулярно появлялся в новостях вовсе не из-за своей истории или архитектурных достижений.
24 февраля посмотреть музей приехал турист из Санкт-Петербурга. На входе посетитель показал удостоверение инвалида, а внутри его больше всего заинтересовало не здание, а кошка Муся, которая жила в замке уже десять лет.
Вначале мужчина погладил животное, а затем, как показала запись с камер видеонаблюдения, убедился, что его никто не видит, взял кошку, поднес ее к обрыву (замок стоит на отвесной скале) и скинул с 40-метровой высоты.
Живодера почти сразу же задержала полиция: мужчина заявил, что животное начало вырываться, он неаккуратно его выпустил, и падение стало результатом несчастного случая, но стражей порядка эти оправдания не убедили: полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Однако, на следующий день в истории произошел светлый поворот: оказалось, что кошка пережила падение. Как пишут местные телеграм-каналы, кошку нашли на прибрежных скалах ветераны-спасатели.
На данный момент кошка в безопасности: агентство РИА Новости поделилось кадром с волонтером, который держит в руках спасенное животное.
Ласточкино гнездо — замок в псевдоготическом стиле, построенный в 1912 году недалеко от Ялты по заказу дворянской семьи Рахмановых. Строение возведено на вершине отвесной скалы на высоте 40 метров над уровнем моря.
Кошка Муся жила в музее последние 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. Как рассказали в местном управлении МЧС, в операции по спасению животного участвовало пять человек.
Назад в Ласточкино гнездо кошку не вернут: теперь для нее найдут новый дом.
Ранее рассказывали, как испанские пожарные спасли козленка с фасада здания в спальном районе Мадрида: животное каким-то образом забралось на высоту пятого этажа и не могло слезть, а весь процесс спасения засняли на видео.