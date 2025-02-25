Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошка Муся, которую выбросили с Ласточкиного гнезда, выжила

Животное пережило падение с 40-метровой высоты — теперь кошке найдут новый дом.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Замок «Ласточкино гнездо» — одна из самых популярных достопримечательностей Крыма. Но в последние двое суток замок регулярно появлялся в новостях вовсе не из-за своей истории или архитектурных достижений.

24 февраля посмотреть музей приехал турист из Санкт-Петербурга. На входе посетитель показал удостоверение инвалида, а внутри его больше всего заинтересовало не здание, а кошка Муся, которая жила в замке уже десять лет.

Вначале мужчина погладил животное, а затем, как показала запись с камер видеонаблюдения, убедился, что его никто не видит, взял кошку, поднес ее к обрыву (замок стоит на отвесной скале) и скинул с 40-метровой высоты.

Живодера почти сразу же задержала полиция: мужчина заявил, что животное начало вырываться, он неаккуратно его выпустил, и падение стало результатом несчастного случая, но стражей порядка эти оправдания не убедили: полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Однако, на следующий день в истории произошел светлый поворот: оказалось, что кошка пережила падение. Как пишут местные телеграм-каналы, кошку нашли на прибрежных скалах ветераны-спасатели.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент кошка в безопасности: агентство РИА Новости поделилось кадром с волонтером, который держит в руках спасенное животное.

Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо — замок в псевдоготическом стиле, построенный в 1912 году недалеко от Ялты по заказу дворянской семьи Рахмановых. Строение возведено на вершине отвесной скалы на высоте 40 метров над уровнем моря.

Кошка Муся жила в музее последние 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. Как рассказали в местном управлении МЧС, в операции по спасению животного участвовало пять человек.

Назад в Ласточкино гнездо кошку не вернут: теперь для нее найдут новый дом.

Ранее рассказывали, как испанские пожарные спасли козленка с фасада здания в спальном районе Мадрида: животное каким-то образом забралось на высоту пятого этажа и не могло слезть, а весь процесс спасения засняли на видео.