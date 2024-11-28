Косатки вернули тренд на «лососевые шляпки». Что это такое

Обитающие в северо-западной части Тихого океана косатки начали демонстрировать необычное поведение: они носят на голове «шляпу» из мертвой рыбы. В последний раз ученые наблюдали это почти 40 лет назад. Теперь исследователям предстоит разобраться, что заставило косаток вернуть необычную «моду», сообщает Live Science.
В 1987 году ученые зафиксировали необычную картину: одна из косаток стала балансировать с тушкой лосося на голове. Вскоре ее примеру последовала вся группа. В течение нескольких недель косатки носили эти «аксессуары», а потом перестали. Больше таких странностей не наблюдалось — до недавнего времени.
В октябре 2024 года ученые и китобои вновь увидели косаток с «лососевыми шляпами» — у побережья штата Вашингтон. Ученые полагают, что это поведение могут проявлять особи, которые наблюдали эту моду в молодости.
«Шляпы из лосося — прекрасный пример того, что исследователи называют модой — поведением, которое инициируют один или два человека и временно перенимают другие. А потом оно исчезает», — говорится в публикации.
Эндрю Фут, эколог из Университета Осло, считает, что возвращение этого поведения может быть связано с экологическими условиями — сейчас в этом районе наблюдается большое количество лосося. Скорее всего, косатки используют рыбу не только в качестве пищи, но и для развлечения. Некоторые исследователи предполагают, что таким необычным поведением косатки стараются сохранить рыбу для еды, но теория пока не подтверждается.
Благодаря современным технологиям ученые смогут изучить поведение косаток более детально. Наблюдения с помощью дронов помогут понять, как долго рыба остается на голове и съедают ли ее в конце концов косатки.
Ранее стало известно, что косатки научились красть рыбу прямо с лески. Такое поведение поставило морских ученых в тупик. По своей природе косатки — подражатели. Они способны учиться друг у друга и перенимать поведение сородичей. Косатки — вид дельфинов, и, как любые другие дельфины, эти создания социальны. То есть новая модель поведения может быстро распространяться среди них. Подражательство иногда дает косаткам преимущество в охоте. Например, две особи возле Южной Африки научились высасывать печень у больших белых акул.
Мода на «головные уборы» есть не только у косаток, но и у китов. Они часто носят «шляпы» из морских водорослей. Такое поведение характерно и для представителей других видов — серых, южных, северных гладких китов. Еще они могут «поделиться» водорослями с сородичами — вместе поднимать их из воды и перекатывать.