Косатки вернули тренд на «лососевые шляпки». Что это такое

Мода на «головные уборы» есть не только у косаток, но и у китов. Они часто носят «шляпы» из морских водорослей. Такое поведение характерно и для представителей других видов — серых, южных, северных гладких китов. Еще они могут «поделиться» водорослями с сородичами — вместе поднимать их из воды и перекатывать.