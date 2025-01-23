Косатки уничтожили крупнейшую в мире популяцию белых акул

В феврале 2017 года на берег в Южной Африке было выброшено тело самки большой белой акулы. На нем не было следов от рыболовной сети или крюка, что исключает причастность к смерти рыбы человека. С тех пор ученые начали наблюдение за хищниками.
Только в мае количество наблюдений за акулами достигло своего пика. Затем за пять дней были найдены ещё три туши, а в июне — пятая. В течение восьми недель не было замечено ни одного подводного хищника.
В 2010-х годах в Гансбай обитало 800−1000 больших белых акул, но после каждого убийства они исчезали на более длительное время и возвращались в меньшем количестве. Когда в июне 2021 года появилась шестая туша, они не возвращались еще год.
The Guardian передает, что для того, чтобы разгадать загадку, ученые провели вскрытие нескольких туш. Оказалось, что во всех телах отсутствовала печень. Тогда специалисты поняли, что убийцами больших хищных рыб были косатки. И подозрения подтвердились в мае 2022 года.
С помощью дрона ученые пролетали над заливом Моссел, в 305 километрах от Гансбай, и увидели, как пять касаток напали на трехметровую белую акулу. Они вцепились в ее грудные плавники и вырвали печень. После нападения рыба живет всего пару минут. В этот же день экипаж вертолета стал свидетелем еще трех убийств.
Как и в Гансбаи, выжившие белые акулы из Моссела покинули этот район. Ни одна из них не возвращалась в течение 45 дней. На сегодняшний день эти хищники в заливе практически исчезли.
Больших белых акул часто называют «докторами океана». Это особенно заметно в связи с их отсутствием в Южной Африке, где популяции их любимой добычи, капского морского котика и бронзовой китовой акулы, резко возросли в Гансбаи.
Этот взрывной рост численности видов-жертв может представлять собой то, что экологи называют трофическим каскадом, когда исчезновение хищника отражается на всей пищевой цепочке, нарушая баланс экосистемы.
Тюлени, которым больше ничего не угрожает, стали смелее, и некоторые из них даже стали нападать на императорских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения.
Отсутствие акул также может привести к болезням: с июня 2024 года тюлени в Западно-Капской провинции заразились бешенством, эпидемия которого достигла залива Моссел в июле.
Эти поврежденные экосистемы могут стать мрачным отражением будущего океанов, но дело не только в косатках. Гораздо более серьезной угрозой для всех акул являются люди. Так, чрезмерный вылов рыбы приводит к вымиранию подводных хищников и скатов.
Без эффективных правил рыболовства экологический ущерб, наблюдаемый в Южной Африке, может быть гораздо масштабнее.
Ранее стало известно, что группа косаток выработала тактику, которая позволяет им охотиться на китовых акул.