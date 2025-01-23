Косатки уничтожили крупнейшую в мире популяцию белых акул

С помощью дрона ученые пролетали над заливом Моссел, в 305 километрах от Гансбай, и увидели, как пять касаток напали на трехметровую белую акулу. Они вцепились в ее грудные плавники и вырвали печень. После нападения рыба живет всего пару минут. В этот же день экипаж вертолета стал свидетелем еще трех убийств.