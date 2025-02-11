Косатки учат своих детенышей охоте у берегов Антарктиды. Видео

У берегов Антарктиды биологи сняли на видео группу косаток, состоящую из четырех взрослых особей и трех детенышей. Дети, под руководством взрослых более часа обучались охоте на тюленей. Ролик опубликован на YouTube-канале шоу PBS.
На видео тюлени сначала долго кружат вокруг крошечной льдины, на которой лежит тюлень. Затем они опрокидывают безопасное для своей жертвы место, но позволяют забраться ему обратно, не нанеся увечий.
Далее взрослая самка демонстрирует, как снять тюленя со льдины за задние ласты, чтобы не пораниться о его зубы, и позволяет жертве вновь оказаться на льду. Все этого для того, чтобы детеныши по очереди смогли отработать технику охоты.
Косатки — очень умные высшие хищники. Они социальны, живут семейными группами и охотятся стаями. Они входят в число немногих видов, которые, как известно, активно обучают своих детёнышей и друг друга различным навыкам.
Ранее рассказали, как косатки уничтожили крупнейшую в мире популяцию белых акул.