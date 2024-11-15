Косатка, выброшенная на берег на Камчатке, остается у кромки воды

Самку косатки жители села Устьевое обнаружили на берегу в четверг. С помощью мехлопаты животное перенесли в воду. Однако во время прилива косатка не стала далеко уплывать в море. Лебедев ранее сообщил, что животное, по всей видимости, долго находилось на суше, так как его кожа в плохом состоянии, на ней имеются повреждения.