Корюшку предложили включить в Реестр объектов культурного наследия

Милонов отметил, что в России существует множество культурных традиций, которые вместе формируют уникальное наследие разных народов. Для его сохранения был создан специальный реестр, который находится в ведении Министерства культуры. Депутат подчеркнул, что Санкт-Петербург играет ключевую роль в истории российской культуры и внес значительный вклад в национальное наследие.