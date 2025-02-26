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Корюшку предложили включить в Реестр объектов культурного наследия

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Милонов отметил, что в России существует множество культурных традиций, которые вместе формируют уникальное наследие разных народов. Для его сохранения был создан специальный реестр, который находится в ведении Министерства культуры. Депутат подчеркнул, что Санкт-Петербург играет ключевую роль в истории российской культуры и внес значительный вклад в национальное наследие.

«Наш город известен не только архитектурным, научным, техническим или литературным вкладом в общероссийскую культуру. Наш город славен в том числе всевозможными кулинарными и гастрономическими явлениями, обогатившими русскую национальную кухню», — говорится в письме Милонова, его слова приводят RT.

По его словам, жареная корюшка является характерным петербургским блюдом, которое стало популярным с момента основания города Петром Великим.

«Учитывая особую роль жареной петербургской корюшки в жизни нашего города и даже всей России, это простое, но выдающееся блюдо достойно занесения в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации… Прошу вас оценить целесообразность данной инициативы», — отмечает депутат в своем обращении.

Милонов уверен, что включение корюшки в реестр поможет не только сохранить и защитить это блюдо, но и продвинуть отечественные нематериальные региональные бренды на международной арене.

Ранее сообщалось, что в России разработана гастрономическая карта, включающая 215 уникальных региональных брендов. Эти продукты отражают богатство местной кухни и становятся стимулом для развития туризма.