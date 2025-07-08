Коррупция в силовых структурах: что показали дела Стригунова и Арсланова

Резонанс вызвало и дело Халила Арсланова, бывшего замглавы Генштаба ВС РФ. Оно стало одним из крупнейших по сумме хищений в Минобороны за последние годы. Его признали виновным по статьям 159 и 290 УК РФ за мошенничество и получение взяток, лишив звания генерал-полковника и госнаград. Арсланов настаивал на своей невиновности, утверждая, что обвинения «надуманы». Дело, которое началось еще в 2020-м, завершилось на днях приговором — 17 лет колонии строгого режима за хищение 6,7 млрд рублей при поставках радиостанций. Арсланов утверждал документы с завышенной стоимостью, что позволило ему присвоить бюджетные средства.