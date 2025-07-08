Коррупция в силовых структурах: что показали дела Стригунова и Арсланова

Верхушка айсберга
7 июля Следственный комитет объявил, что совместно с другими ведомствами возбудил дело против экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова — «установлена причастность к коррупционным схемам». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взяток в особо крупном размере). Стригунов взят под стражу.
По версии следствия, в сентябре 2014 г. Стригунов контролировал исполнение госконтракта — между МВД России ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Стригунов знал, что площадь участка под стройку была недостаточной, а рядом аэропорт, но «дал указание подчиненным продолжить работы». В результате контракт не выполнен, а государству причинен ущерб более 2 млрд руб. Стригунов получил свыше 66 млн руб. за покровительство; признаёт ли он вину, пока неизвестно.
Резонанс вызвало и дело Халила Арсланова, бывшего замглавы Генштаба ВС РФ. Оно стало одним из крупнейших по сумме хищений в Минобороны за последние годы. Его признали виновным по статьям 159 и 290 УК РФ за мошенничество и получение взяток, лишив звания генерал-полковника и госнаград. Арсланов настаивал на своей невиновности, утверждая, что обвинения «надуманы». Дело, которое началось еще в 2020-м, завершилось на днях приговором — 17 лет колонии строгого режима за хищение 6,7 млрд рублей при поставках радиостанций. Арсланов утверждал документы с завышенной стоимостью, что позволило ему присвоить бюджетные средства.
«Дело Арсланова — типичный пример системной коррупции в силовых структурах. Когда мы видим хищения на миллиарды, это никогда не бывает “инициативой” одного человека — здесь всегда задействована цепочка исполнителей, проверяющих и покровителей. Комплексная работа ведомств по схемам такого уровня и приводит к таким громким разоблачениям», — заявил в разговоре с ВФокусе Mail полковник в отставке Михаил Тимошенко.
По его словам, расследование подобных дел напоминает разматывание клубка. Однако главная сложность заключается в том, что закрытость силовых структур создаёт «зону невидимости» для контроля.
«Без координации между ФСБ, Следственным комитетом и военной прокуратурой раскрыть такие схемы практически невозможно. В случае с Арслановым потребовалось три года, чтобы доказать хищение 6,7 млрд рублей — и это при том, что следствие располагало документами о завышении цен в контрактах. Представьте, сколько ещё подобных дел остаются в тени», — заметил эксперт.
Тимошенко видит в таких делах угрозу национальной безопасности: «Коррупция разрушает все, к чему прикасается». Он подчеркивает, что подобные схемы подрывают доверие к армии и могут использоваться в информационной войне против России.
Системные проблемы
Проблемы в силовых структурах, способствующие коррупции, носят глубоко укорененный характер. «Проблемы со связью в армии — это лишь верхушка айсберга. Мы имеем дело с архаичной системой, где электронные базы данных не синхронизированы, а нормативная документация настолько запутана, что даже опытные специалисты теряются. Когда в таких условиях заключаются многомиллиардные контракты, это создает идеальную почву для злоупотреблений», — пояснил Тимошенко.
Для борьбы с коррупцией Россия ужесточает контроль за гособоронзаказом. Однако, как отмечает Тимошенко, прогресс затруднен. Дела Стригунова и Арсланова, как и недавние приговоры Тимуру Иванову (13 лет колонии за растрату), Юрию Кузнецову и Ивану Попову показывают, что правоохранительные органы активизируют усилия.
Дарья Баева