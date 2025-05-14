Коррупция в Курской области: кто из чиновников может лишиться своих должностей

— Мы понимаем, что регион находится в сложной ситуации, и в этой ситуации допускать какие-то злоупотребления в корне неправильно. Ущерб в других регионах может быть экономический, а если говорить про Курскую область, то он может вылиться в потерю совершенно другого рода, — сказал в разговоре с ВФокусе Mail экономист Максим Чирков.