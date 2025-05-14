Коррупция в Курской области: кто из чиновников может лишиться своих должностей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что коррупция в регионе достигла высшей планки. Оказалось, что в органах власти работают люди с судимостями.
— Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам, — написал Хинштейн.
Глава региона заявил, что те, кто уже нарушал закон, не должны работать во власти.
— Мы понимаем, что регион находится в сложной ситуации, и в этой ситуации допускать какие-то злоупотребления в корне неправильно. Ущерб в других регионах может быть экономический, а если говорить про Курскую область, то он может вылиться в потерю совершенно другого рода, — сказал в разговоре с ВФокусе Mail экономист Максим Чирков.
По его мнению, усиливающийся жесткий подход к коррупционерам в регионе, граничащем с Украиной, абсолютно оправдан.
Коррупционные дела в Курской области
В Курской области в коррупционных делах были замешаны высокопоставленные чиновники региона. В апреле суд отправил в СИЗО бывшего губернатора Алексея Смирнова. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Внимание правоохранителей привлекли и оборонительные сооружения. С их постройкой также связано мошенничество. В нарушении закона подозревают сотрудников АО «Корпорация развития Курской области». «Зубы дракона» были ненадлежащего качества, а сумма ущерба составила 156 миллионов рублей.
Своей должности лишился заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута. Он был уволен в связи с утратой доверия в марте 2025 года.
— Причиной снятия с должности Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона, — рассказал источник «РИА Новости».
Вероятно, количество дел о коррупции в Курской области будет только увеличиваться. На встрече с жителями приграничных районов Александр Хинштейн заявил, что многие чиновники должны будут ответить за то, что происходило в регионе.
— Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них уже направлены материалы в правоохранительные органы, — отметил губернатор.