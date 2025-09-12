«Я считаю данный сценарий наиболее вероятным, и в то же время очень жестоким, поскольку планировалось проведение теракта. Но нельзя сказать, что это что-то новое. Давайте вспомним тот же Майдан, так называемую небесную сотню, где снайперы расстреливали митингующих, причем, грузинские снайперы. А сейчас уже Украине нужно, чтобы Саакашвили вернул себе президентское кресло в Грузии. А почему именно Саакашвили? В первую очередь, здесь дело не в том, что он прозападный, хотя это тоже важно, но важнее, что Грузия при нем может открыть второй фронт против России», — сказал Перенджиев.