Коррупция и гексоген: Грузия предотвратила теракт и открытие второго фронта против России

Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Фигурантами дела также стали его заместитель Георгий Хаиндрава, экс-руководитель департамента закупок оборонного ведомства и родственники Бурчуладзе.
Следствие установило, что чиновники создали схему хищения средств через закупку медицинского оборудования по завышенным ценам. Как сообщает СГБ, министерство приобрело магнитно-резонансный томограф за 3,94 млн лари (примерно 146 млн рублей), тогда как его рыночная стоимость не превышала 2,6 млн лари. Разницу в 1,34 млн лари (36,3 млн рублей) участники группы присвоили. Для легализации незаконных доходов Бурчуладзе, по данным следствия, совершил многоэтапную махинацию: фиктивно продал земельный участок в пригороде Тбилиси за €620 тысяч, а затем приобрел недвижимость в испанской Малаге за €544 тысячи. В ведомстве подчеркивают, что договор купли-продажи в Грузии был полностью сфальсифицирован.
До службы в Минобороны (2021−2024 годы) он работал финансовым менеджером в посольстве Грузии в США. Теперь экс-министру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по статье о легализации незаконных доходов.
Гексоген на границе
Параллельно с этим стало известно, что правоохранительные органы Грузии задержали двух граждан Украины, пытавшихся ввезти на территорию страны 2,4 кг мощного взрывчатого вещества — гексогена. Инцидент произошел 10 сентября на таможенном пункте «Сарпи» на границе с Турцией, куда грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами прибыл через Румынию и Болгарию.
При досмотре автомобиля, помимо взрывчатки, были обнаружены кокаин, восемь мобильных телефонов, компьютерная техника и крупная сумма денежных средств. По данным следствия, вещество было тщательно замаскировано в специально оборудованных тайниках.
Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе подтвердил, что операция стала результатом скоординированной работы спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и наркотиков.
Попытка ввезти тротил в Грузию, а также желание сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили подкупить силовиков — это звенья одной цепи. Оба события проводились с целью превращения Грузии в антироссийское государство. Таким мнением с ВФокусе Mail поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«Я считаю данный сценарий наиболее вероятным, и в то же время очень жестоким, поскольку планировалось проведение теракта. Но нельзя сказать, что это что-то новое. Давайте вспомним тот же Майдан, так называемую небесную сотню, где снайперы расстреливали митингующих, причем, грузинские снайперы. А сейчас уже Украине нужно, чтобы Саакашвили вернул себе президентское кресло в Грузии. А почему именно Саакашвили? В первую очередь, здесь дело не в том, что он прозападный, хотя это тоже важно, но важнее, что Грузия при нем может открыть второй фронт против России», — сказал Перенджиев.
По его словам, именно этого на протяжении последних лет добивается киевский режим, а также Запад, прежде всего, европейские политики.
«Но нынешнее правительство Грузии, где у власти находится партия “Грузинская мечта”, считает, что такой путь идет вразрез со стремлением отстаивать национальные интересы. Поскольку любое развязывание боевых действий против России нанесло бы серьезный удар по экономике республики. Нужно понимать, что Грузия не такая уж в экономическом плане сильная страна, но при этом зависимая от российских туристов. Также они поставляют на рынок РФ свои вина и фрукты. Причем Тбмлиси в этом плане не единственный поставщик, всю эту продукцию нам поставляет и Абхазия. И если Грузия уйдет с этого рынка, то Абхазия получит в разы больше девидендов и фактически станет монополистом на Южном Кавказе», — пояснил эксперт.
Он добавил, что на Кавказе страны Запада всячески пытаются сформировать антироссийские настроения, поскольку это соответствует концепции ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Именно в этих странах, планируется привести к власти антироссийские силы, или сделать таковыми действующие режимы.
«И вроде бы здесь все складно, но есть проблема с Грузией, которая вроде бы выбрала западный путь развития, но в то же время не хочет становиться игрушкой в руках Запада, какой стала Украина. Кроме того, у Грузии есть два наглядных примера стран, которые также идут по западному пути, но не антироссийскому — это Венгрия и Словакия. Обе страны входят в Евросоюз и НАТО, но понимают, что вражда с Россией не соответствует их национальным интересам. Именно поэтому премьер Словакии Роберт Фицо приезжал в Москву на 9 мая, а венгерский лидер Виктор Орбан сдерживает откровенно враждебный по отношению к России пыл еврочиновников», — заключил Перенджиев.