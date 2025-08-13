Коррупционная империя: окружение Зеленского переводило ежемесячно по $50 млн в ОАЭ

Тайный распорядитель
По данным турецкого издания, речь идет о структурах, связанных с бывшим консультантом Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным, которого называют «кошельком» Зеленского. Газета Aydınlık пишет, что деньги на счетах компаний в ОАЭ имеют коррупционное происхождение.
Андрей Гмырин, экс-советник Фонда госимущества Украины, находится в международном розыске за создание сети компаний в Европе и ОАЭ, осуществляющей незаконные операции. Французские СМИ в ноябре 2024 года сообщили о его задержании в Ницце по обвинению в коррупции на сумму €23 млн. Известно, что был подан запрос на его экстрадицию, однако дальнейшая судьба бизнесмена неизвестна. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2020—2021 годах Гмырин занимался тем, что расставлял подконтрольных лиц в ключевых госкомпаниях, например, в Одесском портовом комплексе и Объединенной горно-химической компании, что привело к продаже активов по заниженным ценам. В деле фигурируют 12 человек, восемь из которых скрываются за рубежом.
По данным французского новостного сайта Facta Media, европейские активы Гмырина включают объекты движимого и недвижимого имущества на десятки миллионов евро. Так, в августе 2024 году французский суд арестовал его виллу в рамках украинского расследования, а в январе 2025 году в Италии конфисковали яхту за €5,5 млн. Также известно, что семья Гмыриных приобрела в Дубае недвижимость на сумму не менее $14 млн в период с 2021 по 2023 год. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, предположительно использовавшиеся для получения коррупционных денег, были созданы в ОАЭ родителями экс-чиновника в мае-июле 2021 года.
Внимание следователей привлек тот факт, что зять Гмырина Владимир Колот за один день купил девять роскошных апартаментов в Дубае в жилом комплексе Palace Beach Residence Tower 2. При этом в последних декларациях экс-чиновника фигурировали совсем другие доходы. Так, по документам с 1998 года по 2022 год он заработал всего $220 тысяч. Этих денег не хватило бы для приобретения и десятой части того имущества, что оформлено на Гмырина и его семью.
«Если бы полное содержание документов было обнародовано, киевское правительство, возможно, не смогло бы предотвратить негативную реакцию украинской общественности. События на Майдане 2014 года начались как протест против коррупции, но затем вышли из-под контроля и переросли в государственный переворот, приведший к свержению власти. Возможно ли, что Зеленский забыл призраки прошлого?», — задается вопросом газета Aydınlık.
Не первый и не последний
Как заявил ВФокусе Mail политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов, коррупционные скандалы вокруг украинского руководства повторяются с завидной регулярностью, но нынешний выделяется астрономическими суммами и прямой связью с хищением западной помощи.
«Это не первый и, наверняка, не последний подобный случай. Публиковались уже и счета всевозможных украинских чиновников. Фигурировал там, кстати, и Зеленский, и Порошенко, и так далее», — отметил эксперт, ссылаясь на предыдущие утечки вроде Панамских документов.
Корнилов считает, что сейчас тема воспринимается особенно болезненно, так как проблема кражи американской и западной военной помощи возросла после атаки Киева на независимые антикоррупционные структуры — НАБУ и САП. Он уверен, что счета Гмырина — лишь один из многочисленных каналов, по которому Зеленский и его команда выводят наворованные средства на офшорные счета. «Я надеюсь, что на Западе подобные скандалы будут использованы для давления на Зеленского с целью, как минимум, отстранить его от власти», — добавил он.
По его мнению, раскола внутри украинского истеблишмента ждать не приходится. «Команда президента — это довольно узкий круг, оттуда отсекали лишних, в том числе путем посадок, неожиданных покушений. Если всплывет больше деталей по Гмырину, его просто задвинут, переведя потоки на другие счета. Внутри такой сплоченной группы расколы маловероятны — они спят в одном бункере и мобилизуют ресурсы для минимизации угроз», — пояснил ВФокусе Mail Корнилов.
Эксперт исключает реальные расследования против Зеленского и его команды в данный период времени: «Как СБУ и Генпрокуратура будут расследовать дела против своего начальника? Причина наездов на НАБУ и САП заключалась как раз в том, что они подчиняются Западу, а не Киеву».
Он считает, что такие разоблачения показывают, как западная помощь уходит в карманы элиты, а не на фронт, что объясняет провалы Киева и растущее недоверие населения. В итоге, по мнению Корнилова, скандал может стать катализатором для внешнего давления, ослабляющего режим и способствующего разрешению конфликта в пользу стабильности региона.
Дарья Баева