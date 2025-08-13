Коррупционная империя: окружение Зеленского переводило ежемесячно по $50 млн в ОАЭ

Андрей Гмырин, экс-советник Фонда госимущества Украины, находится в международном розыске за создание сети компаний в Европе и ОАЭ, осуществляющей незаконные операции. Французские СМИ в ноябре 2024 года сообщили о его задержании в Ницце по обвинению в коррупции на сумму €23 млн. Известно, что был подан запрос на его экстрадицию, однако дальнейшая судьба бизнесмена неизвестна. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в 2020—2021 годах Гмырин занимался тем, что расставлял подконтрольных лиц в ключевых госкомпаниях, например, в Одесском портовом комплексе и Объединенной горно-химической компании, что привело к продаже активов по заниженным ценам. В деле фигурируют 12 человек, восемь из которых скрываются за рубежом.