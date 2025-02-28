Корпоративные детсады лучше 1 млн рублей за рождение малыша — эксперт

Более того, отсутствует четкий стандарт размера этих выплат, что делает их неэффективными в качестве серьезного стимула. В то же время, внедрение гибкого графика работы для родителей может оказаться более эффективным решением. «Компании могут выиграть от того, что женщины быстрее будут выходить из отпуска по уходу за ребенком, а значит снизятся издержки на переобучение, повышение квалификации, а также поиск и обучение новых сотрудников на временные декретные позиции», — рассказала Чурилова.