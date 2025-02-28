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Корпоративные детсады лучше 1 млн рублей за рождение малыша — эксперт

Эксперты призывают российские компании активнее внедрять меры, способствующие росту рождаемости среди сотрудников, подчеркивая, что денежные выплаты станут только приятным бонусом при рождении ребенка. И вместо этого специалисты рекомендуют вводить гибкий график работы и дополнительные услуги для семей.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Что такое корпоративный семейный капитал

В настоящее время компании могут выплачивать своим сотрудникам до 50 тысяч рублей без налогов на доходы и страховые взносы при рождении ребенка. Размер выплат они определяют сами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что некоторые компании уже предоставляют такие выплаты, и этот подход стоит развивать.

Президент предложил увеличить необлагаемую сумму до 1 миллиона рублей, включая материальную помощь, и позволить работодателям учитывать эти расходы при расчете налога на прибыль, относя их к экономически обоснованным.

Правительству поручено внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить увеличение необлагаемых выплат до 1 миллиона рублей на каждого ребенка для родителей, усыновителей и опекунов в первый год жизни ребенка.

Для стимулирования рождаемости российскими компаниями разработан демографический корпоративный стандарт, поддерживающий работников с детьми. Компаниям также предлагается создавать условия для гибкого графика работы для родителей и предоставлять материальную помощь при значимых семейных событиях.

Альтернативы денежным выплатам

По мнению старшего научного сотрудника Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елены Чуриловой, многие компании не могут позволить себе значительные денежные выплаты работникам при рождении ребенка.

«Нигде нет установленного размера этих выплат. Очевидно, что в целом корпоративный материнский капитал вряд ли окажется мерой, способной значимо простимулировать рождаемость. Предоставление денежных премий при значимых семейных событиях будет рассматриваться скорее, как приятный бонус в рамках социального пакета», — отметила эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.

Более того, отсутствует четкий стандарт размера этих выплат, что делает их неэффективными в качестве серьезного стимула. В то же время, внедрение гибкого графика работы для родителей может оказаться более эффективным решением. «Компании могут выиграть от того, что женщины быстрее будут выходить из отпуска по уходу за ребенком, а значит снизятся издержки на переобучение, повышение квалификации, а также поиск и обучение новых сотрудников на временные декретные позиции», — рассказала Чурилова.

По ее мнению, преимущества гибкого графика очевидны, это, в том числе, возможность более раннего выхода на работу для матерей, работа из дома в период болезней ребенка и облегчение сочетания работы и присмотра за детьми младшего школьного возраста. Однако существуют и недостатки, такие как необходимость создания комфортного рабочего пространства дома и сложности с концентрацией на работе из-за бытового шума.

Эксперт также предложила ряд дополнительных мер, которые могут помочь родителям. «Я бы предложила открытие корпоративных детских садов, детских комнат с воспитателем, покрытие части расходов на приобретение детских путевок на летний оздоровительный отдых, организацию присмотра за детьми в периоды школьных каникул», — добавила Чурилова.

Ранее депутаты предложили новый законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.