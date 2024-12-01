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Коровье или кокосовое: какое молоко полезнее всего

У каждого молока есть свои преимущества.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Альтернативное молоко, то есть кокосовое, миндальное, соевое, овсяное или рисовое перестало быть экзотикой, и купить его можно почти в каждом магазине.

Многие люди переходят на такое молоко, считая его полезнее коровьего. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Соевое молоко

Такое молоко делают из соевых сушеных бобов с добавлением воды. Оно больше всего по вкусу, консистенции и цвету напоминает коровье. Также обычному молоку оно не уступает и по количеству питательных веществ: в одном стакане молока содержится от семи до десяти граммов белка, 3,2 грамма клетчатки и от 100 до 140 миллиграммов кальция.

Однако в соевых бобах, из которых делают молоко, содержатся фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению питательных веществ, и ингибиторы — вещества, замедляющие ферментацию и расщепляющие белки. Но опасаться этого не стоит, так как напиток негативно подействует на организм только в том случае, если выпивать его в количестве двух литров в день.

Кокосовое молоко

Для его получения смешивают мякоть зрелого кокоса с кокосовой водой из плода. Напиток обладает мягким тропическим привкусом и консистенцией, похожей на растаявший пломбир.

В таком молоке есть лауриновая кислота, которая способствует укреплению иммунитета, в в 100 граммах напитка содержится суточная доза полезных жирных кислот омега-3, отвечающих за гладкость волос и молодость кожи.

В кокосовом молоке также содержатся:

  • 4,5 грамма клетчатки;
  • 75 миллиграммов магния;
  • 5,7 миллиграмма витамина С.

Помимо прочего, кокос — растительный продукт, который не содержит «плохого» холестерина, а, напротив, помогает чистить сосуды и снабжает организм значимой дозой жирорастворимых витаминов А и Е. Но, несмотря на пользу, кокосовое молоко может быть опасно.

Все дело в высокой калорийности напитка и большом количестве насыщенных жиров. Поэтому не рекомендуется выпивать более 240 миллилитров напитка в сутки.

Овсяное молоко

Его делают из смеси растолченного овса с водой, часто с добавками гороховой муки и порошка из различных семян и злаков. В нем очень мало жира, зато оно богато бета-глюканом, клетчаткой, снижающей количество «плохого» холестерина в крови.

Овсяное молоко также содержит витамины В2 и D, а также кальций, калий, магний, фосфор и железо. Помимо прочего, оно отлично подойдет людям с непереносимостью лактозы или коровьего белка.

Однако овсяное молоко не подойдет людям, чувствительным к глютену, а также тем, кто страдает заболеваниями кишечника и почек.

Миндальное молоко

Для его приготовления миндальные орехи сначала вымачивают в воде, чтобы они стали мягкими, а после измельчают и смешивают с водой.

В таком напитке содержатся омега-кислоты, кальций, витамин D, А, Е, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.

Миндальное молоко является популярной заменой коровьему, однако оно не подойдет людям с аллергией на орехи. Также в напитке значительно меньше белка, поэтому при переходе на него необходимо включать продукты с этим веществом. Однако кальция в продукте даже больше, чем в традиционном варианте.

Рисовое молоко

Его получают путем прессования риса через мельницу с последующей фильтрацией и смешиванием с водой. Вкус и польза зависят от того, из какого сырья получен продукт: если из более ценного бурого риса, то у молока будет серо-бежевый оттенок и отчетливый ореховый привкус. Если же за основу взят шлифованный белый рис, то появятся едва заметный травянистый оттенок и жемчужно-белый цвет.

Рисовое молоко богато клетчаткой и пищевыми волокнами, но в нем, в отличие от коровьего, значительно меньше белка. Также в составе напитка быстрые углеводы, поэтому его не рекомендуют употреблять людям, пытающимся сбросить вес.

Также рисовое молоко противопоказано людям с остеопорозом и проблемами с почками.

Коровье молоко

Коровье молоко было и остается одним из главных продуктов питания человека на протяжении многих веков. Оно является источников кальция, иммуноглобулина, а также улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем и даже помогает бороться с бессонницей.

Однако не всем молоко полезно. В первую очередь его стоит исключить людям с непереносимостью лактозы. Также молоко не рекомендуется аллергикам: употребление его у людей с этим заболеванием может привести к развитию бронхиальной астмы.

Остальным врачи рекомендуют употреблять молоко, но не более полулитра в сутки.

Ранее технолог назвала отличия восстановленного молока.