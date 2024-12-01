Коровье или кокосовое: какое молоко полезнее всего

Альтернативное молоко, то есть кокосовое, миндальное, соевое, овсяное или рисовое перестало быть экзотикой, и купить его можно почти в каждом магазине.
Многие люди переходят на такое молоко, считая его полезнее коровьего. Разбираемся, так ли это на самом деле.
Соевое молоко
Такое молоко делают из соевых сушеных бобов с добавлением воды. Оно больше всего по вкусу, консистенции и цвету напоминает коровье. Также обычному молоку оно не уступает и по количеству питательных веществ: в одном стакане молока содержится от семи до десяти граммов белка, 3,2 грамма клетчатки и от 100 до 140 миллиграммов кальция.
Однако в соевых бобах, из которых делают молоко, содержатся фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению питательных веществ, и ингибиторы — вещества, замедляющие ферментацию и расщепляющие белки. Но опасаться этого не стоит, так как напиток негативно подействует на организм только в том случае, если выпивать его в количестве двух литров в день.
Кокосовое молоко
Для его получения смешивают мякоть зрелого кокоса с кокосовой водой из плода. Напиток обладает мягким тропическим привкусом и консистенцией, похожей на растаявший пломбир.
В таком молоке есть лауриновая кислота, которая способствует укреплению иммунитета, в в 100 граммах напитка содержится суточная доза полезных жирных кислот омега-3, отвечающих за гладкость волос и молодость кожи.
В кокосовом молоке также содержатся:
- 4,5 грамма клетчатки;
- 75 миллиграммов магния;
- 5,7 миллиграмма витамина С.
Помимо прочего, кокос — растительный продукт, который не содержит «плохого» холестерина, а, напротив, помогает чистить сосуды и снабжает организм значимой дозой жирорастворимых витаминов А и Е. Но, несмотря на пользу, кокосовое молоко может быть опасно.
Все дело в высокой калорийности напитка и большом количестве насыщенных жиров. Поэтому не рекомендуется выпивать более 240 миллилитров напитка в сутки.
Овсяное молоко
Его делают из смеси растолченного овса с водой, часто с добавками гороховой муки и порошка из различных семян и злаков. В нем очень мало жира, зато оно богато бета-глюканом, клетчаткой, снижающей количество «плохого» холестерина в крови.
Овсяное молоко также содержит витамины В2 и D, а также кальций, калий, магний, фосфор и железо. Помимо прочего, оно отлично подойдет людям с непереносимостью лактозы или коровьего белка.
Однако овсяное молоко не подойдет людям, чувствительным к глютену, а также тем, кто страдает заболеваниями кишечника и почек.
Миндальное молоко
Для его приготовления миндальные орехи сначала вымачивают в воде, чтобы они стали мягкими, а после измельчают и смешивают с водой.
В таком напитке содержатся омега-кислоты, кальций, витамин D, А, Е, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.
Миндальное молоко является популярной заменой коровьему, однако оно не подойдет людям с аллергией на орехи. Также в напитке значительно меньше белка, поэтому при переходе на него необходимо включать продукты с этим веществом. Однако кальция в продукте даже больше, чем в традиционном варианте.
Рисовое молоко
Его получают путем прессования риса через мельницу с последующей фильтрацией и смешиванием с водой. Вкус и польза зависят от того, из какого сырья получен продукт: если из более ценного бурого риса, то у молока будет серо-бежевый оттенок и отчетливый ореховый привкус. Если же за основу взят шлифованный белый рис, то появятся едва заметный травянистый оттенок и жемчужно-белый цвет.
Рисовое молоко богато клетчаткой и пищевыми волокнами, но в нем, в отличие от коровьего, значительно меньше белка. Также в составе напитка быстрые углеводы, поэтому его не рекомендуют употреблять людям, пытающимся сбросить вес.
Также рисовое молоко противопоказано людям с остеопорозом и проблемами с почками.
Коровье молоко
Коровье молоко было и остается одним из главных продуктов питания человека на протяжении многих веков. Оно является источников кальция, иммуноглобулина, а также улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем и даже помогает бороться с бессонницей.
Однако не всем молоко полезно. В первую очередь его стоит исключить людям с непереносимостью лактозы. Также молоко не рекомендуется аллергикам: употребление его у людей с этим заболеванием может привести к развитию бронхиальной астмы.
Остальным врачи рекомендуют употреблять молоко, но не более полулитра в сутки.
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