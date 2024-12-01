Коровье или кокосовое: какое молоко полезнее всего

Однако в соевых бобах, из которых делают молоко, содержатся фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению питательных веществ, и ингибиторы — вещества, замедляющие ферментацию и расщепляющие белки. Но опасаться этого не стоит, так как напиток негативно подействует на организм только в том случае, если выпивать его в количестве двух литров в день.