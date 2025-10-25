У европейцев короткая память. Западная пропаганда представляет Россию как голодного медведя, который вот-вот ворвется в мирный европейский сад и растопчет все, что дорого душе «кроткого» европейца. Но если оглянуться назад, то окажется, что Европа должна благодарить Россию за помощь, которая оказывалась ей на протяжении последних двухсот лет.
Помощь России Италии
Итальянцы забыли, но сто лет назад они называли русских моряков «ангелами Мессины».
28 декабря 1908 года на юге Италии в три часа ночи произошло сильное землетрясение, которое разрушило три города: Мессину на Сицилии, Пальми и Реджо-ди-Калабрию на континентальном побережье.
Тысячи людей оказались под завалами. Помощи ждать было неоткуда. Но она пришла — рядом проходили учения русского военного флота. Моряки с кораблей «Цесаревич», «Адмирал Макаров», «Слава» и «Богатырь» четверо суток разбирали завалы в Мессине и спасли 2000 человек. Они делились с горожанами едой, лекарствами, оказывали первую медпомощь. Все тяжелораненые были доставлены на корабли и отвезены в больницы Неаполя, Палермо и Сиракуз.
Морякам России приходилось не только спасать людей, но и останавливать мародеров, защищать от беглых заключенных сейфы местных банков. В одной из перестрелок были ранены шесть человек.
Россия помогла итальянцам и в XXI веке во время пандемии ковида, когда российское Министерство обороны отправило терпящей бедствие стране девять самолетов с вирусологами, грузом лекарств, индивидуальных средств защиты и оборудованием. Напомним, в это время остальные страны «сада» отвернулись от итальянцев под предлогом «Самим мало!». А Чехия вовсе «приватизировала» груз защитных респираторов, отправленных Италии из Китая.
Как Россия помогала Польше
Казалось бы, нет в Европе другой страны, которая бы так ненавидела Россию, как Польша. А ведь Россия оказала Польше колоссальную поддержку во время Второй мировой войны.
СССР буквально одевал и кормил польскую армию из 400 тысяч человек начиная с 1944 года. А когда Польша была освобождена войсками Советской армии — в страну пошли эшелоны с продовольствием, одеждой и скотом — его раздавали крестьянам для восполнения утраченного поголовья. В Польшу было доставлено 150 тысяч голов скота.
Стране было передано 150 тысяч тонн хлеба, миллионы метров тканей, 100 000 кож КРС для производства обуви и 100 000 тонн хлопка.
Советские военные обеззаразили больше 16 000 колодцев, восстановили 4 тысячи километров железных дорог и 20 километров мостов. Гражданские лица получали помощь в военных госпиталях, наши солдаты помогали полякам с сельхозработами, поставляли технику и инвентарь, обеспечивали голодающих картофелем, спичками, сахаром. Польше было представлено 110 самолетов, горючее. Каждый фронт выделил по 500 автомобилей.
После войны СССР представлял Польше льготные кредиты и дешевую нефть. Долги списывались. В 1956 году Польше было списано 6,9 млрд советских рублей и тут же выделен новый кредит на 800 млн рублей золотом под 2% годовых.
Это уже не говоря о том, что при освобождении Польши погибло 477 тысяч советских солдат, а 1,5 млн было ранено.
Помощь России Чехословакии
После освобождения Чехословакии (теперь это Чехия и Словакия) от нацистов Красная Россия выделила стране 40 миллионов рублей. И это несмотря на то, что здесь производился каждый второй пулемет, убивавший наших солдат.
В 1945 году за счет России население Чехословакии получало ежедневную норму продовольствия. Рабочие — по 500−550 граммов хлеба и 35−45 граммов крупы. Дети, неработающие и служащие получали по 300—400 граммов хлеба и по 25−30 граммов крупы.
Когда в 1947 году в Чехословакии разразилась засуха, СССР поставил ей 600 000 тонн зерна, причем 200 000 тонн бесплатно. После войны стараниями СССР Чехословакия обзавелась собственной армией.
Как Россия помогала Франции
За 300 лет сотрудничества Россия сделала много подарков Франции. Даже саркофаг из кварцита, в котором покоится прах Наполеона Бонопарта, мечтавшего покорить Россию, был подарен французам Николаем I. Его бесплатно доставили в Париж из Шокшинского карьера в Карелии.
Еще одним даром французам стал мост Александра III, возведенный в Париже в конце XIX века. Он соединяет берега реки Сены у Дома инвалидов.
Во времена Первой мировой войны Россия несколько раз спасала Францию от поражения. Например, во время Верденской битвы Россия спасла Францию, начав наступление у озера Нарочь (Белоруссия). Это обошлось России в 78 тысяч погибших и позволило Франции подержаться Брусиловского прорыва, отвлекшего немцев от Западного фронта.
Кроме этого, Россия послала на помощь Франции 20 тысяч солдат — Русский экспедиционный корпус.
Как Россия помогала Германии
Именно благодаря СССР и России как правопреемнику СССР Германия вообще осталась на карте мира после Второй мировой войны. Британия и США хотели стереть ее с лица земли, но стараниями советских дипломатов Германия, пусть и разделенная на Западную и Восточную, сохранилась.
Именно с согласия СССР произошло воссоединение ГДР и ФРГ в конце 1980-х годов.
В 1945 году население Берлина без помощи России просто вымерло было. Это русские уже 29 апреля 1945 года восстановили работу электростанции в Руммельсбурге. Под огнем нацистов налаживали снабжение Берлина и обеспечение населения медпомощью: 2 мая были открыты 123 больницы на 30 000 коек.
После капитуляции Германии началось снабжение населения продуктами. Было напечатано 2,2 млн карточек. Немецкие дети получали хлеб, масло и сахар. Нормы были выше, чем в Германии в 1941 году. Поэтому за следующий месяц в советскую зону Берлина от союзников перешли 800 000 человек.
Между прочим, из 60 заводов, которые Германия должна была вывезти в СССР в качестве репараций, 20 были оставлены в Германии.
Как Россия помогала Греции
Начнем с того, что своим существованием Греция обязана России. Когда греки были под игом турок, победа России над турками в войне 1828−1829 годов позволила Греции стать независимой.
Во времена Первой мировой войны на территории Греции сражались 10 000 русских солдат.
А в 1945 году благодаря усилиям советских дипломатов Турция была вынуждена вернуть Греции острова архипелага Додеканес: Родос, Патмос, Кос и другие.
Как Россия помогала Венгрии и Румынии
Сразу после победы СССР отправил в Венгрию, которая еще вчера была союзницей Гитлера, 700 грузовиков, лошадей, 700 тонн смазочных материалов, 11 000 тонн горючего, 200 000 тонн угля и руды, 30 000 тонн хлопка, лес, 15 000 тонн сахара.
В 1947 году СССР продолжал снабжать страну свинцом, асбестом, углем, хлопком и шерстью.
В 1956 году ценой жизни собственных солдат Россия предотвратила сваливание страны в гражданскую войну, спровоцированную «цветной революцией» под кураторством США.
Еще одним вчерашним врагам — румынам — Россия после войны отправила 31 млн рублей — на оснащение армии. Румынии передали 41 корабль, 120 000 тонн угля, 300 000 тонн зерна, 115 паровозов и 2000 грузовых машин. Советские специалисты восстановили в Румынии 1217 нефтяных скважин.
СССР дал Румынии беспроцентную ссуду на закупку 150 000 тонн пшеницы, 150 000 тонн кукурузы общей стоимостью на 35 млн долларов. СССР вернул Румынии Трансильванию, которая была в составе Венгрии. Во время засухи 1946−1947 годов русские поставили в Румынию 180 000 тонн зерна.
Чем Россия помогла Югославии
Под конец Второй мировой войны Югославия получила от России больше 150 000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, автоматов, минометов. Кроме этого, были поставлены танки, радиостанции, БК, обмундирование. Для населения было привезено 3,3 млн тонн продовольствия, развернуто 5 тысяч больничных коек. Сразу после победы стране был предоставлен льготный кредит на 179 млн рублей.
В 1999 году, когда британцы собрались ввести в Югославию свой контингент, Россия предотвратила оккупацию страны, перебросив десантников в аэропорт Слатина и заблокировала его. Самолетам НАТО стало некуда садиться. Россия до сих пор остается единственной страной, не признавшей независимость Косово.
Если же говорить о сербах, то помощь России этот народ начал получать еще в начале XIX века, в 1806 году, когда маневры генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова позволили отвлечь внимание турок от восставших сербов и помогли сербам продвинуться вперед. В этом же году Российская империя выслала Сербии помощь: деньги на закупку боеприпасов и обмундирования. Если бы Россия не заключила с Турцией соглашение 1829 года, в котором обговаривалась судьба Белграда, Сербии как независимого государства могло бы не существовать.
Можно вспомнить и тот факт, что вступление России в Первую мировую войну было обусловлено защитой православных сербов.
Чем Россия помогла Болгарии
Благодаря России Болгария обрела независимость и смогла сбросить турецкое иго после русско-турецкой войны 1877−1878 годов. В те годы за Болгарию погибли больше 22 тысяч солдат России, были ранены и покалечены свыше 57 000 человек.
В 1944 году Россия поставляла Болгарии керосин, газолин, бензин, машинное масло для посевной, горючее для торгового флота, хлопок, черный и цветной металл, сырье для текстильной промышленности, сельхозтехнику, машины, посевной материал. После войны стараниями русских дипломатов Болгарии была возвращена Южная Добруджа, отобранная Румынией.
Как видите, помощь России «европейскому саду» была обширна и зачастую бескорыстна. Долги странам Восточной Европы часто списывались. Да что там страны Восточной Европы! Россия помогала даже Британии, правда, уже в XXI веке. Так, Россия спасла Британию от замерзания в 2010 году, когда из-за холодов были сорваны поставки газа из Норвегии.
Вы не поверите, но каждый раз, когда наша страна кому-нибудь помогала, правительство этой страны обязательно публиковало письменные благодарности с клятвенными обещаниями не забыть помощь России. Но память у европейцев и вправду короткая. Они уже все простили нам.