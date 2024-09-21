Королевский пингвин стал звездой Мельбурнского аквариума

В Мельбурнском аквариуме в Австралии появилась новая звезда — молодой пингвин Песто. Юнцу всего 9 месяцев, но он уже весит 22 килограмма. Сотрудники утверждают, что это самая крупная особь королевского пингвина, которая когда-либо жила в аквариуме. Песто уже весит больше, чем оба его родителя, вместе взятые: Гудзон и Танго, мама и папа птенца, весят по 11 килограммов каждый.