Королевский пингвин стал звездой Мельбурнского аквариума

В Мельбурнском аквариуме в Австралии появилась новая звезда — молодой пингвин Песто. Юнцу всего 9 месяцев, но он уже весит 22 килограмма. Сотрудники утверждают, что это самая крупная особь королевского пингвина, которая когда-либо жила в аквариуме. Песто уже весит больше, чем оба его родителя, вместе взятые: Гудзон и Танго, мама и папа птенца, весят по 11 килограммов каждый.
Размеры и быстрый рост уже обеспечили Песто любовь посетителей и популярность в социальных сетях: аквариум регулярно делится снимками того, как он растет, и, как утверждают сотрудники, суммарно они уже набрали 1,9 миллиарда просмотров.
Историю пингвина рассказало издание Associated Press. По словам сотрудников, ничего аномального в габаритах птенца нет: он просто очень хорошо кушает и растет. За прошлую неделю он съел больше рыбы, чем весит: 24 килограмма.
Скоро рост Песто затормозится — он уже начал терять свои коричневые перья и понемногу обретает привычный черно-белый окрас взрослой особи. После того как переходный период завершится, птенец, по заверениям сотрудников, «схуднет» до 15 килограммов в течение 1−2 ближайших месяцев.
Сейчас же юный пингвин купается в лучах славы: благодаря необычным габаритам он стал звездой в Сети. Особенно зрителей восхищает то, насколько маленькая у пингвина голова по сравнению с большим телом.
В Мельбурнском аквариуме уже два года не появлялось новых пингвинов: последний помет из 6 птенцов появился здесь в 2022 году, поэтому неудивительно, что и сотрудники, и посетители рады Песто.
Ранее рассказали, как из зоопарка в Великобритании сбежала всеобщая любимица, капибара Корица.