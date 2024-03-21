Король Швеции наградит группу ABBA рыцарскими орденами

Награда была учреждена королем Швеции Густавом III в 1772 году. Ее присваивают людям, в том числе иностранцам, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, ремесла и искусства. Также его получают те, кто добился существенных результатов в области технологического развития, в торговле, преподавании и гуманитарных науках.