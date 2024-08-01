Кормовая база. Как свалки обеспечивают чайкам сытую жизнь в городах

Он также назвал опасной тенденцией последнего времени появление биоразлагаемых пакетов и тому подобной упаковки. "Это тот же полимер, в который при изготовлении замешивается процентов 5 обычного сахара или крахмала. Когда вы выбрасываете такой пакет и он попадает на свет или в воду, сахар растворяется, а миллионы мельчайших частиц полимера впитываются в землю. При этом возникает ощущение экологичности, ведь пакет распался. Но никто не задумывается о том, что случилось с 95% молекул полимера, из которого этот пакет состоял. А они превратились в микропластик, который невозможно отфильтровать.