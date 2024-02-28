Корм или натурпродукт: Учёный поставил точку в споре, чем кормить собак и кошек

«Таким образом, если владельцы собак и кошек хотят придерживаться натурального рациона для своих питомцев, то здесь не обойтись без помощи ветеринарного диетолога. Но даже тщательно подготовленные рекомендации соблюдать не просто и, кроме того, довольно дорого. Нужно быть готовым к тому, что каждый день вам придётся готовить этот корм, тщательно вымеряя вес и состав. Поэтому оптимальный вариант — использование полнорационных промышленных кормов, которые будут сбалансированы по основным питательным веществам», — заключил доктор ветеринарных наук.